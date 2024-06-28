Они обстреливают Харьковщину: Molfar идентифицировал 55 российских военных преступников. Фото

OSINT-исследователи идентифицировали военных преступников армии России, ответственных за террористические обстрелы гражданской инфраструктуры Харьковщины. Среди оккупантов, которые обстреливают регион и отдают на это приказы, есть и уроженец Харьковской области.

Видео дня

Исследование провело OSINТ-сообщество Molfar. Всего удалось определить 55 российских оккупантов, включая их контакты, персональные данные, фото и информацию о родственниках.

Как отмечается, военная часть 45117 в Воронеже, которая является местом базирования 47-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, регулярно принимает приказы о бомбардировках Харькова.

"Эти российские солдаты регулярно обстреливают Харьков. Они нанесли преступный удар и, в частности, по гипермаркету "Эпицентр" 25 мая 2024 года, когда там находились десятки гражданских", – говорится в сообщении.

Также именно эти российские военные преступники могут быть причастны и к другим обстрелам региона. К примеру, к удару авиабомбами по Дергачам 26 июня, двойному удару ракетами по густонаселенному району Харькова 31 мая, систематическим обстрелам Волчанска и других населенных пунктов.

Среди причастных к обстрелам есть уроженец Чугуева Харьковской области командующий 6-й армией ВВС и ПВО Олег Маковецкий.

Также в списке командир 47-го бомбардировочного авиационного полка Алексей Лобода, отдававший другим оккупантам приказы бомбить жилые дома в Харьковской области.

В список вошел и подполковник Максим Криштоп – российский пилот, попавший в украинский плен 7 марта 2022 года. В мае 2023 его обменяли.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска днем 28 июня нанесли удар по Циркунам в Харьковской области. В результате есть раненные и повреждения гражданской инфраструктуры.