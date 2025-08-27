'Они очень боятся, что их рано или поздно найдут': освобожденный из плена журналист Хилюк рассказал об отношении россиян

Россияне жестоко обращаются не только с украинскими военнопленными, но и с гражданскими пленниками. Их враг избивает, лишает пищи за любые "нарушения", подвергает издевательствам и даже водит на фейковые расстрелы. При этом сами граждане страны-агрессора РФ очень боятся украинцев.

Об этом рассказал освобожденный из плена журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Он отметил, что украинцы в основном не имели возможности запомнить, как выглядели их тюремщики, так как те в большинстве случаев ходили в балаклавах.

"Они очень боятся, что их рано или поздно найдут, поэтому прячут лица. Они очень, очень боятся украинцев. В Новозыбкове на камеру, в которой было 3-4 человека, приходило десять охранников. Иногда с собаками приходили. Даже раздавать еду приходили с собакой – хотя дверь не открывали, а только так называемую кормушку – окошко в дверях", – сказал Хилюк.

Журналист рассказал о начале плена

Россияне схватили Хилюка 3 марта 2022-го года вместе с отцом в Киевской области. Их и других гражданских ограбили и сначала держали неподалеку от места захвата.

"Нас туда буквально приволокли. Уже на территории плотно завязали глаза, связали руки, многим даже ноги и бросили в какое-то помещение без окон, без света. Там, в полной темноте, мы лежали на полу три дня. Один раз в сутки выводили в туалет. Причем, ребят, которые были моложе и крепче, боялись, поэтому их не водили... Также один раз в день давали попить. И за три дня дали один маленький кусочек вафли.

Отца, кстати, водили на фейковый расстрел. Он рассказывал, что наставили на него автомат и говорят, мол, пиши записку домой, мы тебя сейчас застрелим. Он испугался, что действительно расстреляют его, написал записку маме и мне... Но оккупанты издевались. Понимали, что перед ними пожилой человек (отцу в то время было уже 74 года), однако не останавливались. То есть даже почтенный возраст для них – не аргумент", – рассказал бывший пленник РФ.

Украинцев враг днями держал лежа на земле со связанными руками и завязанными глазами. Некоторых россияне таскали на "допросы", одному парню побили молотком пальцы за то, что в его телефоне нашли кадры российского блокпоста.

Кормили гражданских пленных очень редко – давали один сухпай на шесть человек в сутки. Причем он был уже просроченный, испорченный. Также почти не давали воды.

"Каждый раз, когда нас перевозили, говорили: "Вас проверят и отпустят". Мол, если вы не какой-то корректировщик, то пойдете домой. То есть, каждый раз врали. Они просто набирали людей для обмена, для шантажа.

Кроме того, они перед нами ходили героями, говорили, что Зеленский сбежал в Польшу, что в Киеве уже российское телевидение... Мы не верили в этот бред", – говорит журналист.

С Киевщины россияне вывезли гражданских в Беларусь. Тогда же к ним присоединились первые военнопленные – украинские военные, которые нарвались на российские диверсионные группы.

СИЗО №2 в городе Новозыбков Брянской области

Именно в этом месте сначала держали Дмитрия Хилюка и других пленных из Киевской области. Здесь россияне были очень жестоки и сильно били украинцев.

"Здесь при так называемой приемке нас очень сильно били. На всем "пути" – от автозака до оформления документов – били дубинками, руками, бросали о землю, травили собаками. А ты в это время с завязанными глазами, связанными руками...

Меня там их пес за живот укусил, несмотря на то, что на мне была толстая куртка и еще моя, домашняя одежда. Тот пес прокусил эту куртку, свитер, футболку и термобелье. Рана была не глубокая, но крови много. Дальше был медосмотр. И я еще не знал, куда попал, поэтому думал, возможно, осмотрят эту рану, наклеят что-то, или забинтуют. Но они на это даже не обратили внимания. К счастью, все зажило само", – рассказал мужчина.

Все личные вещи, среди которых были и документы и украшения из драгоценных металлов, россияне у пленников отобрали.

По словам Дмитрия, в этом СИЗО гражданским очень сильные побои наносили редко. Обычно, на допросах и, в основном, сильно били военных, особенно морских пехотинцев, десантников, снайперов.

"Там били. Били на так называемых проверках. Ты выбегаешь в коридор, поворачиваешься спиной, лицом к стене, ноги – расставлены, руки – над головой, а ладони вывернуты наружу, и называешь свою фамилию... И именно в этот момент тебя могли ударить дубинкой, палкой.

Могли заставлять людей ползать по полу, падать друг на друга – на кучу, обливали водой... Всячески унижали и издевались. Ежедневно заставляли петь российский гимн, российские песни", – вспоминает журналист.

Тюрьма Пакино во Владимирской области РФ

Сюда Хилюка привезли в мае 2023 года. Если в Новозыбкове почти все тюремщики ходили в балаклавах, то здесь в них были уже 100% работников.

Дмитрий вспоминает, что здесь их уже почти не били – "гнули" маты, давали мало времени на то, чтобы помыться, но не так, как в Новозыбкове. Камеры в Пакино были переполнены – в его, рассчитанной на шесть человек, было 15.

"Забрали старую зэковскую форму, в которой мы прибыли, дали такую же новую, и забросили в камеры... В целом, здесь относились не так жестоко. Случалось, что били, но, в основном, военных. Меня не били. Толкали, раздавали пинки постоянно, но считали, что это как некое унижение.

Гимн российский мы тут уже не пели, но на прогулочном дворике они нас задолбали: "Пой "Катюшу"!", "Пой "Смуглянку"!", пой еще какую-то советскую и постсоветскую попсу", – рассказал освобожденный из плена.

Работать украинцам не позволяли, хотя они сами просили об этом, чтобы не сойти с ума.

"Наши просились хоть на какую-то работу, чтобы не терять рассудок в этом постоянном сидении. К примеру, мыть посуду, чистить картошку, убирать. Но нам сказали: "Вам работать нельзя". Они нас очень боялись просто так. Для того, чтобы выпустить массу людей на какие-то работы, надо было усиливать охрану", – говорит Хилюк.

Наказывали украинцев лишением пищи. Причиной для этого могло стать что угодно – недостаточно низко перед ними склонился, кто-то присел на кровать, то есть любое поведение, которое казалось россиянам очень своевольным или вызывающим.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках обмена пленными между Россией и Украиной 24 августа домой вернулся украинский журналист Дмитрий Хилюк. Россияне захватили его в заложники еще в марте 2022 года, похитив со двора собственного дома. Официально Россия удерживание Хилюка не подтверждала, неофициальные же данные о месте содержания журналиста Украина получила только летом прошлого года.

