"Они убивают людей вместе": Зеленский заявил, что Россия ударила по Киеву баллистической ракетой производства КНДР
По предварительным данным, Россия 24 апреля ударила по Киеву баллистической ракетой производства Северной Кореи. Украинские спецслужбы проверяют все детали.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях. По его словам, сейчас в Киеве идет разбор завалов после ночного ракетного удара РФ.
"Родные и близкие людей, которые могут быть под завалами дома, там – на месте спасательной операции. Спасатели, экстренные службы, все, кто помогает, будут работать, пока не выяснят судьбу каждого человека, который мог пострадать", – написал Зеленский.
Президент отметил, что спецслужбы проверяют данные, что ракета, которой россияне атаковали здание в Святошинском районе столицы, произведена в КНДР. И если эта информация подтвердится, это станет еще одним доказательством преступности союза Москвы и Пхеньяна.
"Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие - ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", - заявил Зеленский.
По словам президента Украины, ни одна страна мира не должна оставаться в одиночестве против таких угроз.
"Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это значит, что Путин не опасается", – заявил Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью 24 апреля атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами и баллистикой. В Святошинском районе столицы разрушен двухэтажный дом, известно о 12 погибших и 70 раненых, среди них – дети и беременная женщина.
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