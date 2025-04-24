'Они убивают людей вместе': Зеленский заявил, что Россия ударила по Киеву баллистической ракетой производства КНДР

По предварительным данным, Россия 24 апреля ударила по Киеву баллистической ракетой производства Северной Кореи. Украинские спецслужбы проверяют все детали.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях. По его словам, сейчас в Киеве идет разбор завалов после ночного ракетного удара РФ.

"Родные и близкие людей, которые могут быть под завалами дома, там – на месте спасательной операции. Спасатели, экстренные службы, все, кто помогает, будут работать, пока не выяснят судьбу каждого человека, который мог пострадать", – написал Зеленский.

Президент отметил, что спецслужбы проверяют данные, что ракета, которой россияне атаковали здание в Святошинском районе столицы, произведена в КНДР. И если эта информация подтвердится, это станет еще одним доказательством преступности союза Москвы и Пхеньяна.

"Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие - ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, ни одна страна мира не должна оставаться в одиночестве против таких угроз.

"Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это значит, что Путин не опасается", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью 24 апреля атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами и баллистикой. В Святошинском районе столицы разрушен двухэтажный дом, известно о 12 погибших и 70 раненых, среди них – дети и беременная женщина.

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