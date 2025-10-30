'Они все несут угрозу': на Харьковщине за неделю сбили более 90 российских дронов 'Молния'

Российские террористы во время обстрелов Харьковщины активно применяют беспилотники "Молния". Только за последнюю неделю украинские защитники неба сбили более 90 таких дронов.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на совместном брифинге с главой МВД Игорем Клименко. Он предупредил об угрозе для жизни этих дронов.

"За неделю было сбито 90 "Молний" нашими военными. То, что долетает до Харькова, – это действительно единичные случаи, однако они все несут угрозу. Нужно реагировать на все воздушные тревоги", – подчеркнул Синегубов.

По его словам, часть этих беспилотников могли быть носителями FPV-дронов, узнать это не всегда возможно.

"Когда "Молния" уничтожается, в том числе и на линии соприкосновения, идентифицировать каждый раз достаточно сложно", – пояснил Синегубов.

Что известно о дронах "Молния"

"Молния" – российский ударный беспилотный летательный аппарат типа "камикадзе", используемый российскими вооруженными силами для поражения как военных, так и гражданских объектов. Это барражирующий боеприпас с электродвигателем, изготовленный из дешевых и легких материалов.

"Молния" является достаточно примитивным дроном. Оккупанты используют для производства этих беспилотников дешевую китайскую электронику. Корпуса сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Собрать такой аппарат можно за пару часов.

Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную. Поскольку системы навигации в нем нет, то если теряется связь с пилотом, "Молния" попадает куда угодно.

Существует две модификации: Молния-1 – с одним электродвигателем, Молния-2 – с двумя электродвигателями.

Модернизированная "Молния-2" имеет в основном пластиковый корпус, может нести больше боевой нагрузки – от 3 до 5 килограммов взрывчатки, и имеет лучшую дальность полета.

Благодаря двум электродвигателям его полет почти бесшумный, в отличие от громкого иранского "Шахеда". Из-за этого дрон-камикадзе сложнее увидеть в небе и сбить. Он может пролететь до пятидесяти километров.

Кроме того, россияне переделали беспилотник-камикадзе "Молния" на дрон-матку, которая способна перевозить другие БПЛА, в частности FPV-дроны.

Все это делает этот беспилотник опасным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября российские войска нанесли удар по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения, среди них пятилетняя девочка. На момент удара в укрытии находились 48 детей, всех их эвакуировали спасатели.

