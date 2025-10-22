Оккупанты ударили по детсаду в Харькове, погиб мужчина, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видео

В среду, 22 октября оккупанты нанесли удар по частному детсаду в Холодногорском районе Харькова. На месте атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его информации, на момент удара в садике находились 48 детей, ни один из них не пострадал.

По предварительной информации в детское учреждение попал ударный беспилотник "Шахед". По состоянию на 11:18 всех детей эвакуировали из помещения, в заведении до сих пор пожар.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщил, что российская атака унесла жизнь 40-летнего мужчины. Еще 5 человек пострадали. Одна женщина с тяжелыми ожогами находится в реанимации.

Глава города Игорь Терехов отметил, что городской совет не выдавал разрешений на работу садика.

"Городской совет ни одного документа не выдавал по работе этого частного садика. На момент того сегодня там находилось 48 детей и предварительно все были эвакуированы", – отметил Игорь Терехов.

Также он уточнил информацию о пострадавших. Известно что погибший мужчина и четверо пострадавших – коммунальщики.

На месте продолжаются спасательно-поисковые работы. Однако, предварительно, все люди успели эвакуироваться из здания.

В сети публикуют кадры последствий российской атаки. На видео видно горящее здание и машину рядом. На месте работают чрезвычайники.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове во время массированной атаки.

Глава государства выразил соболезнования родным погибшего, и сообщил,что семеро раненых получают медицинскую помощь, у многих из них острая реакция на стресс.

"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на среду, 22 октября, оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед", в результате чего были повреждены дома мирных жителей. По словам одной из пострадавших, в квартире после удара сразу пошла взрывная волна и появилось большое зарево.

Также этой ночью враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города. Горели, в частности, многоэтажки. Погибли по меньшей мере два человека, 21 киевлянин пострадал, среди раненых – пятеро детей,

