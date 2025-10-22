'Было зарево, все посыпалось': жительница Запорожья рассказала о вражеской атаке и показала ее последствия. Видео

В ночь на среду, 22 октября, оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед", в результате чего были повреждены дома мирных жителей. Одна из пострадавших рассказала о вражеской атаке и показала ее последствия.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Женщина до сих пор приходит в себя от пережитого.

Что известно

По ее словам, в квартире после удара сразу пошла взрывная волна и появилось большое зарево.

"Я только успела схватить кота и сразу взрывная волна и зарево. Я прижала животное и сразу закрылись двери в коридор и тут взрыв. Посыпалось все", – рассказала она.

К счастью, двери балкона не были заперты, поэтому в результате взрыва они просто открылись, но разбило окно и вырвало поручень.

Жительница Запорожья показала также изуродованные шкафы в комнате и добавила, что главным является то, что все остались живы.

"Вот, шкафы повреждены, но главное, что мы живы", – подчеркнула она.

Последствия российского удара по Запорожью

По информации главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2000 человек.

"Пострадали 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города. 13 человек, в том числе 2 ребенка, обратились за помощью к врачам. В ближайшие несколько часов планируем восстановить электроснабжение" – сообщили в ОВА.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали Киев баллистикой. После взрывов в городе вспыхнули пожары, известно о падении обломков во дворах домов.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отреагировал на очередную жестокую атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 22 октября. По его словам, агрессор в очередной раз атаковал энергетические объекты и унес жизни шести человек, среди которых 2 детей. Глава государства призвал партнеров реагировать на циничные удары по Украине, чтобы Россия получила совместный ответ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!