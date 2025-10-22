Россия ударом по Украине убила шесть человек, из них двое – дети: Зеленский рассказал о последствиях вражеской атаки. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную жестокую атаку России по Украине, которая произошла в ночь на 22 октября. Агрессор в очередной раз атаковал энергетические объекты и унес жизни шести человек, среди которых 2 детей.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он призвал партнеров реагировать на циничные удары по Украине, чтобы Россия получила совместный ответ.

"Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома", – говорится в сообщении.

Враг терроризировал ряд украинских регионов

В результате вражеской атаки произошли пожары в Запорожье и попадания в дома в Киеве. Также пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

"По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский.

Только мир может принудить РФ к миру

Украинский лидер убежден, что заявления России о готовности к дипломатии не имеют никакого значения, пока ее руководство не столкнется с серьезными трудностями. По его убеждению, достичь этого возможно только путем усиления санкций, применения дальнобойных средств и согласованных действий всех союзников Украины.

"Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", – подчеркнул гарант.

