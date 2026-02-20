Силы обороны отминусовали еще 970 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 257 тыс. 880 человек.

Ликвидированы также более двух тысяч единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 20 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 684), шесть боевых бронированных машин (24 060), три артиллерийские системы (37 387), одно средство ПВО (1 303), 551 БпЛА оперативно-тактического уровня (138 881).

Также уничтожены 76 единиц автомобильной техники и автоцистерн (79 912) и одна единица спецтехники (4 073).

За сутки Россия потеряла 640 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 649 РСЗО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 314 крылатых ракет, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия теряет 30 000–35 000 военных за месяц. За захват одного километра украинской земли враг платит жизнями 156 оккупантов.

