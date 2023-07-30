ОП: Украина начнет переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности

На следующей неделе Украина запланировала провести переговоры с США относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке украинского государства. Это даст возможность обеспечить способность нашей стране победить сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Конгрессе местных и региональных властей, который состоялся в Ивано-Франковске. По его словам, эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.

Ермак подчеркнул, что Украина уже работает над двусторонними соглашениями с партнерами.

"И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Гарантии по безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – отметил он.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Причем последний из трех перечисленных пунктов для Украины сейчас является приоритетом номер один.