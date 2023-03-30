Опасный нарратив: Кулеба объяснил, почему будущее контрнаступление ВСУ не стоит называть 'решающим'

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что контрнаступление, которое планируют Силы обороны Украины для освобождения захваченных Россией территорий, не следует считать решающим. Такой нарратив может повлиять на дальнейшую позицию государств-союзников относительно военной помощи Украине.

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Об этом украинский чиновник сказал в интервью изданию Financial Times в четверг, 30 марта. По его словам, высказывания о "решающем наступлении" могут быть опасны для Киева.

Издание отметило, что кое-кто на Западе рассматривает контрнаступление ВСУ, которое может произойти весной, как решающий момент для Украины. В то же время, если что-то пойдет не по плану, это позволит этим силам давить на Киев и подталкивать к компромиссам с государством-агрессором Россией.

"Мы должны противодействовать восприятию контрнаступления как решающей битвы в войне. Все войны – это серия битв. Если это наступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к полному освобождению Украины, то некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии", – сказал министр.

В то же время Кулеба подчеркнул, что настаивать на уменьшении помощи Украине могут меньшинство государств Запада, они могут придумать что-то вроде "Минска 3". А большинство готово поддерживать нас до конца.

Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия может начать контрнаступление в апреле-мае 2023 года. По его словам, контратака планируется по нескольким направлениям.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. Он сказал, что у ВСУ "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами сейчас именно Украина имеет "значительное преимущество".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину продолжает прибывать западное вооружение, переданное партнерами и необходимое Вооруженным силам для предстоящего контрнаступления. Военный эксперт Нико Ланге прогнозирует, что "день Х" для путинской армии наступит уже в мае.

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