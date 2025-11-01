Операция Буданова в Покровске опровергла на весь мир лживые заявления Путина и Герасимова, – блогер

Операция Главного управления разведки в Покровске под непосредственным руководством Кирилла Буданова опровергла на весь мир лживые заявления Путина и Герасимова о якобы "окружении" и "захвате" города. Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Пока важные люди на Банковой проводили брифинг о дальних ударах по России, в сети посыпались вопросы, а где же главный идеолог и практик таких ударов Кирилл Буданов? Сначала согрешили на нелюбовь к руководителю ГУРа со стороны руководства государства, которые мол просто не пригласили его, ревнуя к его популярности. Однако оказалось, что генерал Буданов в Покровске руководит операцией подразделений военной разведки, призванной спасти город от падения", - написал Цыбулько.

А они между тем, напомнил он, осуществили бесстрашную и рискованную операцию, высадив две группы спецназа из двух вертолетов Блэк Хоук практически в тылу врага.

"Как будет развиваться ситуация мы не знаем, но атака под руководством Буданова уже опровергла на весь мир лживые заявления оккупантов в частности, Герасимова и лично Путина о захвате и окружении россиянами Покровку. Этот смелый шаг оказался таким, что выходит за пределы тактической операции в ограниченном пространстве", - отметил политолог.

По его мнению, это создает фон и становится элементом глобального дискурса, где московский правитель со всей силы стремится надувать щеки, лживые генералы поддерживают это, докладывают о мнимых победах, а Трамп "высмеивает его".

"Это может иметь результатом серьезные решения по войне, переговоров, и улучшить поддержку Украины партнерами. А за этим стоят простые и героические ребята - бойцы ГУРа и их побратимы", - констатировал блогер.