Операция ''Демилитаризация'': ВСУ уничтожили 5 складов с боеприпасами и 5 баз оккупантов за неделю

Потери вооруженных сил Российской Федерации в Украине растут стремительными темпами. За последнюю неделю Вооруженные силы Украины снова провели успешные операции по "демилитаризации" войск РФ. Защитники нашей страны уничтожили 5 складов с боеприпасами и 5 баз оккупантов за неделю.

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Массовые атаки по позициям захватчиков со стороны ВСУ продолжаются в активном режиме (чтобы посмотреть карту "демилитаризации" врага, доскролльте страницу до конца). Так, потери "второй армии мира" зафиксированы в четырех областях Украины.

В частности, пункты военных РФ были ликвидированы на Херсонском, Запорожском, Донецком и Луганском регионах:

– Мариупольский район – Донецкая область – минус 2 базы с боеприпасами;

– Херсонский район – уничтожен штаб;

– Хрустальный – Луганская область – минус база;

– Бердянский район – Запорожская область – уничтожена база оккупантов;

– Волноваха – Донецкая область – уничтожено 2 склада с оружием;

– Донецкий район – попадание в базу оккупантов;

– Каховский район – Херсонская область – минус склад с боеприпасами и база оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Украины из Госпогранслужбы продолжают защищать украинский Донбасс от вражеской армии России. В боях у города Бахмут они уничтожили штурмовое подразделение оккупантов.

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