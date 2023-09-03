Операция прикрытия или подготовка к выходу? Стало известно, чем еще занимались "вагнеровцы" в Беларуси

Российские наемники так называемой ЧВК "Вагнер", которые в качестве инструкторов занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил РБ, также якобы вербовали в свои ряды беларуских офицеров и солдат. А это, в свою очередь, серьезно "взбодрило" военную контрразведку КГБ Беларуси. В то же время не снижается обеспокоенность европейских стран таким неприятным соседством и угрозами, исходящими от "вагнеровцев", которых Кремль может задействовать также для терактов и диверсий.

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В распоряжении OBOZREVATEL оказался документ, направленный управлением военной контрразведки КГБ Беларуси министерству обороны и командованию военно-воздушных сил и войск ПВО.

В нем сообщается, что "Вагнер" занимается вербовкой беларуских офицеров, прапорщиков и солдат для работы в странах Африки. А это, говорится в документе, "непосредственно ведет к снижению готовности ВВС и войск ПВО к выполнению задач по предназначению".

Также в управлении военной контрразведки заявили, что проводится комплекс мероприятий для противодействия данной угрозе.

"Командованию ВВС и войск ПВО не рекомендуется налаживать официальное сотрудничество с указанной организацией, так как в дальнейшем оно может рассматриваться как преступление, предусмотренное ст. 287 УК РБ (создание незаконного вооруженного формирования, либо руководство таким формированием, либо участие в нем)", – говорится в документе с грифом "для служебного пользования". Он подписан начальником управления военной контрразведки КГБ РБ, генерал-майором Константином Кучинским.

Документ датирован 22 августа 2023 г. – за день до ликвидации главарей так называемой ЧВК на борту самолета на территории России.

Собеседники OBOZREVATEL в спецслужбах допускают такие действия "вагнеров", в то же время говорят, что это также может быть операцией прикрытия для дезинформации по поводу их реальных действий. Мол, не зря говорится именно о "работе" в далекой Африке.

Но нахождение нескольких тысяч "вагнеровцев" в Беларуси сейчас серьезно беспокоит граничащие с ней Польшу, Литву и Латвию, а также другие страны Европы. Тем более что появилась информация о получении военными преступниками в Беларуси новых паспортов. Причем это не липовые документы, а настоящие, вот только выданы они на другие имена. Благодаря этому наемники из рядов "Вагнера" смогут въезжать на территорию Европейского Союза через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов.

Тем временем достоверных данных о том, что после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина "вагнеровцев" полностью выводят из Беларуси, нет. Количество наемников на территории РБ, по различным данным, составляет от 4 до 6,6 тысячи человек.

С начала августа муссировалась тема, что полным ходом идет разбор палаток в городке "вагнеров" под беларускими Осиповичами, и даже появились подтверждающие спутниковые снимки.

Однако это может быть как банальной передислокацией наемников, так и намеренным созданием "дымовой завесы". Тем более что вывода техники "вагнеровцев" из РБ зафиксировано не было.

Что будет с "Вагнером"?

Этот вопрос сегодня беспокоит многих. По мнению военного обозревателя, координатора группы "Информационное сопротивление" Юрия Карина, и в самой ЧВК оставшиеся командиры еще до конца не знают, какое будущее их ждет.

"Ведь практически все стратегические и коммуникационные задачи решал Пригожин. Он же и принимал решения. Он же получал финансирование на содержание "вагнеров". И этих всех рычагов управления бандой наемников у оставшихся в живых командиров ЧВК попросту нет. В лучшем случае их ждет возможность доказать лояльность новому командованию или "груз 200 – мы вместе", – сказал Карин в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, на начало осени ожидалось возвращение бойцов ЧВК из отпусков и постановка им задач на ближайшее будущее: "Одним из направлений их деятельности могла быть переброска в Африку для поддержки местных мятежников и дружественных Кремлю людоедских режимов. Но, по некоторым сообщениям, эту "пахоту" уже окучивают руководство минубийства РФ и ГУ ГШ ВС РФ (разведка). И самым идеальным стечением обстоятельств для простого "вагнеровского" мяса станет замена шеврона – на двуглавый или другой ЧВК".

Тем более, считает военный обозреватель, в последнее время минобороны РФ вело активную работу с бойцами "Вагнера" по подписанию контрактов с ведомством, против чего выступал Пригожин. "При отсутствии других перспектив заработка денег посредством убийств мясо радостно согласится на условия новых работодателей", – считает координатор "ИС".

С другой стороны, ЧВК "Вагнер" стала для России составляющей войны в Украине и составляющей российской внешней политики по установлению своего влияния за пределами страны.

"Очень полезный опыт загребания жара чужими руками и успешный инструмент дестабилизации без официальных торчащих российских "ушей", который в Кремле вряд ли хотят потерять. Поэтому может быть попытка негласно назначить новое руководство "Вагнера" или же завести на их место другие ЧВК, которые уже созданы в России, но уже абсолютно подконтрольны кремлевскому режиму. В общем, оставшиеся в живых "музыканты" могут играть похоронный марш "Вагнеру", – убежден Юрий Карин.