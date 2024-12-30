'Операция завершилась успешно': в ВСУ рассказали, как 'Рейнджеры' взяли в плен восемь оккупантов и освободили пленных побратимов

Бойцам отдельного специального полка "Рейнджер" удалось взять в плен 8 оккупантов и освободить пленных побратимов. Это произошло после того, как противнику удалось прорваться на украинские позиции и занять блиндаж.

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В Генеральном штабе ВСУ рассказали о деталях операции. Для наших воинов задача заключалась в том, чтобы либо уничтожить врага, либо заставить сдаться.

"Бойцы вместе с командиром взвода быстро оценили ситуацию, определили маршрут и разработали план штурма. Главная проблема – неизвестность: сколько их, какое вооружение, ведут ли их дроны? Поэтому решили действовать решительно и максимально скоординированно", – говорится в сообщении.

По словам Генштаба, разведчики отправились в лесополосу. Дроны тщательно мониторили обстановку, а командиры в реальном времени корректировали их действия. Приблизившись к блиндажу, группа разделилась: пулеметчик с напарником остались обеспечивать прикрытие, тогда как другие зашли на позицию с фланга. Мощный огневой напор и использование гранат заставили врага в панике отступить. Командир четко предложил врагу сдаться.

"Это всегда сложнее, чем просто уничтожать. Нужно убедить врага, что сдаваться – единственный разумный выход", – рассказывает командир взвода с позывным "Бабак".

Противник сдался, но стало известно, что у него наши пленные. Сколько их было – неизвестно. "Рейнджеры" действовали четко: заставили оккупантов выходить по одному без оружия и брони, насчитали 10 человек вместе с нашими.

"Это создало новую проблему: места в "коробочке" на всех не хватило. Часть пленных с сопровождением отправили сразу, остальных оставили под охраной двух бойцов. Ирония судьбы: прятаться от российского артобстрела пришлось в том же блиндаже, который штурмовали несколько часов назад", – отмечено в сообщении.

Операция завершилась успешно, удалось освободить двух украинцев.

"Главное – сохранить жизнь своих и вернуть домой тех, кто ждет свободы. В такие моменты понимаешь, что каждый бой – это борьба не только за позиции, но и за судьбы людей", – подчеркнул "Бабак".

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