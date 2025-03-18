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"Операцию подробно спланировали": бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
972
'Операцию подробно спланировали': бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео

На передовой украинские нацгвардейцы успешно провели спецоперацию и взяли в плен пятерых российских оккупантов. Операцию организовали разведчики бригады "Красная Калина", точно определившие место нахождения противника.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба бригады. "Нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов", – говорится в сообщении.

Спецназовцы бригады "Красная Калина" обнаружили местонахождение врага. Пехотинцы отправились за координатами и заставили захватчиков сложить оружие. Осознав безысходность, россияне избрали плен вместо гибели.

Один из пленных оказался не просто рядовым солдатом – детали о нем обещают раскрыть впоследствии.

В настоящее время захваченные оккупанты находятся в безопасности, им предоставлена медицинская помощь и питание. Они пополнят обменный фонд, что будет способствовать возвращению украинских военнопленных домой.

На обнародованном видео зафиксированы профессиональные действия украинских военных во время задержания врага.

"Операцию подробно спланировали": бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео
"Операцию подробно спланировали": бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео
"Операцию подробно спланировали": бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео
"Операцию подробно спланировали": бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта украинский воин самостоятельно взял в плен сразу шестерых оккупантов. Захватчики думали, что их позицию оцепила значительная группа ВСУ, и сами попросились сдаться.

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