'Операцию подробно спланировали': бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой. Видео

На передовой украинские нацгвардейцы успешно провели спецоперацию и взяли в плен пятерых российских оккупантов. Операцию организовали разведчики бригады "Красная Калина", точно определившие место нахождения противника.

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Об этом сообщила пресс-служба бригады. "Нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов", – говорится в сообщении.

Спецназовцы бригады "Красная Калина" обнаружили местонахождение врага. Пехотинцы отправились за координатами и заставили захватчиков сложить оружие. Осознав безысходность, россияне избрали плен вместо гибели.

Один из пленных оказался не просто рядовым солдатом – детали о нем обещают раскрыть впоследствии.

В настоящее время захваченные оккупанты находятся в безопасности, им предоставлена медицинская помощь и питание. Они пополнят обменный фонд, что будет способствовать возвращению украинских военнопленных домой.

На обнародованном видео зафиксированы профессиональные действия украинских военных во время задержания врага.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта украинский воин самостоятельно взял в плен сразу шестерых оккупантов. Захватчики думали, что их позицию оцепила значительная группа ВСУ, и сами попросились сдаться.

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