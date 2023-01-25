Оперная певица Ольга Матушенко доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Солистка Национальной оперы Украины Ольга Матушенко за несколько часов до начала полномасштабной войны пела на главной сцене страны. Эхо аплодисментов заглушили звуки взрывов... О том, почему выдающаяся певица собирает жестянки и как так получилось, что из-за войны главная героиня "Травиаты" так и не умерла, Ольга рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
"23 февраля у меня был замечательный спектакль "Наталка Полтавка". Я пела главную партию: было много людей, все так тепло принимали. Поехала домой, с цветами, счастливая, не могла заснуть. Такой был подъем... Когда я заснула, звонит сосед: "Война началась"... Такое было впечатление, что это до сих пор сон", - вспоминает певица.
В семье Ольги живет куча животных: шесть кошек и три собаки, еще столько же кошек у ее мамы. С таким количеством четырехлапых сложно найти убежище. Но через пару недель пришлось эвакуироваться: приняли родственники в Золотоноше. Еще через полтора месяца вернулись домой, только потом муж уговорил Ольгу поехать в Латвию.
Там была и работа: Ольга пела украинские песни на концертах, люди рукоплескали стоя в поддержку певицы и Украины. Но очень хотелось домой – вернулась. В конце весны театр возобновил представления, которыми поддерживал публику во время войны. Дома Ольга нашла еще одно призвание, узнав об окопных свечах.
"Мы с мужем нашли банку, накрутили туда гофрокартон, залили виском и подожгли. Я поняла: можем делать", - вспоминает певица.
После первой партии последовали запросы: нужно еще. И началось: собирали деньги, покупали парафин и работали... Люди приносили жестянки даже в театр. Ольга улыбается: оперная певица ходит с баулами и звенит... И вспоминает еще одну историю — о том, как из-за длительной воздушной тревоги не удалось завершить премьеру "Травиаты".
"Мы ее так ждали... Не допели восемь минут! Но из всего надо делать хорошие выводы. Поэтому в первый раз за все время главная героиня Виолетта осталась жива. И мы надеемся, что это хороший знак для всех нас. Имею веру в сердце, что мы победим. Каждый украинец сейчас работает на победу!", - говорит Ольга. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.
История Ольги вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.
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