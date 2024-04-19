Оправдывала преступления РФ: в Украине запретили деятельность пророссийской партии, глава которой скрывается у оккупантов

На основании доказательной базы, предоставленной Службой безопасности, Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял решение о запрете деятельности еще одной пророссийской партии. Речь идет о " Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС), занимающейся информационно-подрывной деятельностью в пользу оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины представители этой запрещённой политической силы "рассредоточились" почти по всей временно оккупированной территории нашей страны.

В настоящее время лидер этой политической силы Эдуард Коваленко прячется от суда на временно оккупированной территории Херсонщины, где продолжает держать связь с ФСБ. Под руководством российских спецслужб он и его политические коллеги публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины. Они активно агитируют местных жителей за поддержку агрессора и присоединение к его оккупационным формированиям.

Также представители этой политической силы выступают перед российскими СМИ от имени "обычных граждан" Украины и оправдывают военные преступления РФ.

В сентябре 2022 года следователи Службы безопасности сообщили Коваленко о подозрении по статье 28 и части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному соглашению группы лиц).

Обвинительный акт был передан в суд. Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению Коваленко и его сообщников к ответственности за преступления против Украины.

Ранее Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил заявление Министерства юстиции о запрещении деятельности политической силы экспрезидента Виктора Януковича "Партия регионов". Все имущество пророссийской организации будет передано в государственную казну. Решение было принято на основе материалов Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

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