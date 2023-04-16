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Ориентировочно в Украину: в Италии заметили поезд с самоходными гаубицами M109L, который двигался на восток. Видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
1,6 т.
Ориентировочно в Украину: в Италии заметили поезд с самоходными гаубицами M109L, который двигался на восток. Видео

На железнодорожном вокзале в итальянском городе Удине заметили эшелон с самоходными артиллерийскими установками M109L. Поезд двигался на восток, поэтому, по предварительным данным, САУ направлялись в Украину.

Видео дня

В то же время некоторые итальянские СМИ утверждают, что эти гаубицы уже доставили в нашу страну. Об этом пишет La Repubblica и Corriere della Sera (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поезд с САУ M109L видели на железнодорожном вокзале в городе Удине. По информации итальянских изданий, Вооруженные силы Украины получат или уже получили около 60 таких самоходных артиллерийских установок.

"Среди уже присутствующих на фронте и замеченных в Удине насчитывается не менее 30 гусеничных гаубиц, а некоторые источники говорят о вдвое большем количестве: всего Киеву уже передано или будет передано около 60 САУ в ближайшем будущем", – говорится в статье издания.

M109 – это американская самоходная гаубица калибра 155 мм на гусеничном ходу, находящаяся на вооружении армии США и союзников. Серийно производится с 1963 года и применялась во всех военных конфликтах при участии сухопутных войск США, начиная с Вьетнамской войны.

Базовая версия имеет специально разработанное для нее гусеничное шасси с дизельным двигателем Detroit Diesel 8V71T мощностью 450 л. с. Установка способна развивать максимальную скорость до 59 км/ч, а запас топлива в баках обеспечивает оперативный диапазон в 350 км.

Самоходная установка массой 27,5 т имеет длину ствола преимущественно 39-го калибра и стреляет разными боеприпасами калибра 155 мм. Использует раздельное заряжание (когда пороховой заряд в гильзе не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема (сперва снаряд, а затем заряд) и имеет максимальную скорострельность – четыре выстрела в минуту.

Расчет САУ состоит из шести человек: командир, водитель, наводчик, два заряжающих и помощник наводчика (в современных версиях экипаж сокращен до четырех человек за счет автоматизации процессов).

САУ M109 производит выстрел
САУ M109
САУ M109
САУ M109

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что для победы Украине нужны истребители F-16. Он надеется, что на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будет принято решение о предоставлении нашей стране таких самолетов.

Ранее сообщалось, что первые датские танки Leopard 1A5 скоро будут готовы к отправке в Украину. Речь идет о списанных ранее танках, которые Дания совместно с Нидерландами и Германией восстановила для нужд ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе нижняя палата парламента Италии окончательно одобрила военную помощь Украине до конца 2023 года. Разрешение на передачу военной техники, материалов и оборудования было продлено на год – до 31 декабря.

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