Ориентировочно в Украину: в Италии заметили поезд с самоходными гаубицами M109L, который двигался на восток. Видео

На железнодорожном вокзале в итальянском городе Удине заметили эшелон с самоходными артиллерийскими установками M109L. Поезд двигался на восток, поэтому, по предварительным данным, САУ направлялись в Украину.

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В то же время некоторые итальянские СМИ утверждают, что эти гаубицы уже доставили в нашу страну. Об этом пишет La Repubblica и Corriere della Sera (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поезд с САУ M109L видели на железнодорожном вокзале в городе Удине. По информации итальянских изданий, Вооруженные силы Украины получат или уже получили около 60 таких самоходных артиллерийских установок.

"Среди уже присутствующих на фронте и замеченных в Удине насчитывается не менее 30 гусеничных гаубиц, а некоторые источники говорят о вдвое большем количестве: всего Киеву уже передано или будет передано около 60 САУ в ближайшем будущем", – говорится в статье издания.

M109 – это американская самоходная гаубица калибра 155 мм на гусеничном ходу, находящаяся на вооружении армии США и союзников. Серийно производится с 1963 года и применялась во всех военных конфликтах при участии сухопутных войск США, начиная с Вьетнамской войны.

Базовая версия имеет специально разработанное для нее гусеничное шасси с дизельным двигателем Detroit Diesel 8V71T мощностью 450 л. с. Установка способна развивать максимальную скорость до 59 км/ч, а запас топлива в баках обеспечивает оперативный диапазон в 350 км.

Самоходная установка массой 27,5 т имеет длину ствола преимущественно 39-го калибра и стреляет разными боеприпасами калибра 155 мм. Использует раздельное заряжание (когда пороховой заряд в гильзе не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема (сперва снаряд, а затем заряд) и имеет максимальную скорострельность – четыре выстрела в минуту.

Расчет САУ состоит из шести человек: командир, водитель, наводчик, два заряжающих и помощник наводчика (в современных версиях экипаж сокращен до четырех человек за счет автоматизации процессов).

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что для победы Украине нужны истребители F-16. Он надеется, что на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будет принято решение о предоставлении нашей стране таких самолетов.

Ранее сообщалось, что первые датские танки Leopard 1A5 скоро будут готовы к отправке в Украину. Речь идет о списанных ранее танках, которые Дания совместно с Нидерландами и Германией восстановила для нужд ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе нижняя палата парламента Италии окончательно одобрила военную помощь Украине до конца 2023 года. Разрешение на передачу военной техники, материалов и оборудования было продлено на год – до 31 декабря.

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