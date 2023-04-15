Первые датские танки Leopard 1A5 скоро отправят в Украину – и. о. министра обороны

Первые датские танки Leopard 1A5 скоро будут готовы к отправке в Украину. Речь идет о списанных ранее танках, которые Дания совместно с Нидерландами и Германией восстановила для нужд ВСУ.

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Об этом сообщил и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает ТСН. О конкретных датах поставок танков в Украину не сообщается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первые танки Leopard 1A5 скоро будут готовы к отправке в Украину", – говорится в заявлении Поульсена.

Как известно, в начале февраля стало известно, что Дания совместно с Нидерландами и Германией запустила проект по ремонту и передаче ВСУ датских танков 1A5-DK, которые находятся на хранении в немецкой фирме Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Всего на хранении находится 99 танков Leopard 1A5-DK, в то же время в рамках первой партии предположительно передадут несколько десятков этих машин. Первые 20 машин должны передать в течение трех месяцев (т. е. ориентировочно в апреле – в начале мая, и еще 40 – в следующие шесть месяцев).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 марта и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о готовности отправить Украине первую партию танков Leopard 1 уже в ближайшие месяцы. По его словам, сроки полностью зависят только от скорости ремонта, проводимого немецким заводом FFG.

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