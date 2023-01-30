Священники РПЦ хотят укрепить линию фронта крестами, а верхушка "ДНР" готовится к пиару на крови. Об этом стало известно из источников в оккупационных властях т.н. "ДНР". Информацию подтверждают и в околоцерковных кругах – действительно, инициативные верующие РПЦ на временно оккупированной территории Донецкой области готовят крестный ход и другие религиозные мероприятия.

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Хрестовий вал проти української армії

Джерело повідомляє, що колаборанти "днр" погодилися провести хресну ходу навколо будівлі ОДА в Донецьку. Це, нібито, має захистити лігво сепаратистів від обстрілів, невідомо, правда, чи їхніх самих.

До таких відчайдушних заходів верхівка "днр" вдається час від часу за останні 8 років. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну такі свята виглядають трішки богохульними – небезпека потрапляння снарядів в хресний хід величезна. Такий варіант вже обговорюється в провладних колах "днр". Проте найцікавіше почнеться після гулянь з іконами в центрі м. Донецька: далі організатори збираються заїхати в с. Микільське на могилу старця Зосіми.

Паралельно почнеться автопробіг із встановленням чотирьохметрових хрестів вздовж чинної на сьогодні лінії фронту – від Сватово до Криму. Хрестоносці збираються закопати хрести у м. Сватово та в м. Мар’янці, на підступах до м. Бахмуту, а також в м. Піски. Незрозуміло, чому в Пісках та Мар’янці по хресту – ймовірно для надійності, бо м. Донецьк потребує подвійного захисту.

Мовчання "вагнерят"

Винуватці хресного ходу – це не офіційні структури УПЦ в окупації, а навколо церковне угрупування храму святої Ольги в м. Донецьк. Батюшка храму звернувся до т.зв. влади "днр" за допомогою в організації паломництва до старця Іллі в с. Микільське.

Без допомоги "влади" поїздка туди була б складною і небезпечною – поруч м. Вугледар. На це місто російські війська націлились після захоплення руїн м. Соледар. Туди ж командування вс рф кидає тисячі ув’язнених-найманців пвк "Вагнер".

Командири вагнерівців ще не знають про задум "святих отців" захистити їх на полі бою від ЗС України дерев’яним хрестом. Проте "православні активісти" шукають вихід на самого Пригожина, а йому ініціатива навряд чи сподобається…

"Вдаримо автопробігом по нацизму і бандеризму"

Вже 5 лютого автопробіг пройде від м. Сватово до анексованого Криму. В будь-якому разі в організаторів буде два благословення – отця Іллі та верхівки "днр". Отець Ілля – священник донецької єпархії УПЦ, нині структура на непідконтрольній території Донецької області. Автопробіг збираються висвітлювати в російських мас-медіа. Зазвичай такий контент публікують військові кореспонденти-пропагандисти, потім їх підтримують федеральні ЗМІ, звідки вже, накопивши т.зв. "медійного жиру", відбувається поява в ефірах Соловйова, Скабаєвої та інших лідерах думок російського телебачення.

Ідеальним для пропаганди, не для самих учасників "православного спектаклю", буде обстріл колони – небезпека цього велика, оскільки хрестоносці проїдуть акуратно вдовж лінії фронту по трасі Сватово-Бахмут-Дебальцеве і далі в напрямку Вугледару. Проте там вже як пощастить.

В самій УПЦ про хресний хід та пробіг не знають – наші джерела стверджують, що єпархії, потрапивши в окупацію, фактично відірвані від Києва та вийшли з-під влади митрополита Онуфрія, очільника УПЦ. Радикально розмежувались структури після декларації УПЦ про автономність від Москви. Таким чином про дивацтва православних в Донецьку в Києві не знають. Проте церковники в Луганську та Донецьку готові підтримати будь-яку небезпечну ідею, тільки б догодити окупаційній владі. Тим більше, що ця влада готується до тривалої оборони.

"Хрестовий вал" – це ще один метод боротьби проти української армії: звучить абсурдно, проте по телебаченню виглядатиме солідно.