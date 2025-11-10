'Новинки' октября: какую технику и оружие Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ

В октябре Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны более сотни новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Количество утвержденных разработок возросло по сравнению с предыдущими двумя месяцами, что свидетельствует об ускорении темпов обновления украинского арсенала.

Об этом заявили в Министерстве обороны. Там уточнили, что новые образцы охватывают широкий спектр техники – от беспилотных авиационных комплексов различного назначения до систем радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов крупного калибра.

"Украинские производители быстро реагируют на запросы фронта – и этот темп мы должны поддержать масштабированием производства и стабильными поставками", – отметил заместитель министра обороны Юрий Мироненко.

Расширение производственных направлений

По словам представителей Минобороны, среди допущенных образцов есть и новые технические решения, которые усилят ударные способности украинской авиации. Они созданы украинскими инженерами в тесном взаимодействии с военными специалистами, которые непосредственно определяют потребности на передовой.

Интересно, что темпы появления новых моделей растут не только в области дронов, но и в сегменте наземной техники – от роботизированных комплексов до современных бронеавтомобилей. Это свидетельствует о расширении возможностей национального оборонного производства даже в сложных условиях военного времени.

Детали и конкретные примеры

В перечень оружейных новинок октября также вошли оптические устройства, автомототехника, учебные тренажеры, специальные бронемашины и другое оборудование. Важно, что все они прошли необходимые испытания и могут быть серийно изготовлены для нужд войска.

Минобороны подчеркивает, что главной задачей остается стабильное наращивание объемов поставок. Это позволит быстрее закрывать потребности фронта и постепенно формировать резервы современного вооружения на будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций – в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.