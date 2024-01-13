'Оружие – да, военные – нет': в Офисе президента объяснили суть договора безопасности между Украиной и Британией

В рамках соглашения о безопасности с Великобританией Украина может получить оружие и военную технику, финансовую помощь и введение санкций против агрессора. Однако британские военные воевать за нашу страну не будут.

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Суть подписанного документа объяснил руководитель Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что это очень большое и комплексное соглашение

"Это соглашение заключено на 10 лет, и помощь Великобритании будет продолжаться весь этот период. О солдатах речь не идет, но мы не просто можем пригласить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим", – подчеркнул Жовква.

При этом гарантии безопасности включают не только военный, но и другие компоненты, отметил представитель ОП.

"Безопасные гарантии – это также санкции, это конкретная финпомощь, это даже помощь на восстановление Украины после победы, это заморозка российских активов и использование их в пользу Украины. Это британские гарантии компаниям, которые передвигаются по морским коридорам, в том числе теми, которые образовала Украина". . Очень большое и комплексное соглашение", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Жовква также рассказал, что в документе отдельный раздел посвящен военно-промышленному сотрудничеству. Он подчеркнул, что на это также предусмотрены соответствующие средства

"Действительно, пора переходить от этапа только поставки Украине оружия – что безусловно, важно, нужно и оно будет продолжаться, – к этапу совместного производства такого оружия", – подчеркнул представитель ОП.

Игорь Жовква также отметил, что это соглашение станет примером для подражания другим странам Запада и в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти. Он сообщил, что после подписания договора безопасности с Великобританией некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений в Украину.

"Некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений в Украину, и мы работаем над доработкой соответствующих текстов... Такая хорошая конкуренция между нашими партнерами о том, кто будет следующим", – подчеркнул представитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января Зеленский и Сунак подписали историческое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании в сфере безопасности. Великобритания стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной.

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