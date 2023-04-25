Оружие контрнаступления: что за установки быстрого разминирования M58 MICLIC получила Украина от США

Украина готовится к контрнаступлению и параллельно с боевыми штурмовыми бригадами формируются инженерные, в составе которых находятся инженерно-саперные роты. Их работа незаметна широким массам, но без нее продвижение вперед часто невозможно. Особенно когда речь идет о стабилизированной линии фронта, которую месяцами укрепляли и минировали все подходы.

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Помогает в этом саперам ВСУ специализированная техника, в том числе западная. В частности, США уже поставили Украине установки разминирования M58 MICLIC. OBOZREVATEL разбирался – что это за установки и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Актуальность и предпосылки

На войне во время наступательных действий вместе со штурмовыми группами действуют также группы разминирования и разграждения из инженерных войск. Их задача состоит в создании "коридоров" для прорыва штурмовых групп через минные заграждения.

Сначала в полосе наступления осуществляются точечные удары по обнаруженным разведкой целям, которыми зачастую являются опорные пункты противника. Поражение обычно производят подразделения артиллерии под прикрытием с воздуха штурмовой и армейской авиации. Воздушную разведку и корректировку огня обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

После этого группы разминирования и разграждения проделывают "коридоры" в минно-взрывных и невзрывных заграждениях для прохода основных сил и в дальнейшем производят разминирование местности.

Для проделывания таких "коридоров" используется специальная техника – установки разминирования. До 2022 года на вооружении инженерных войск ВСУ были только советские самоходные УР-77 "Метеорит", прозванные в простонародье "Змей Горыныч", и переносные УР-83П. Это установки разминирования, способные во время боя в противотанковых и противопехотных минных полях производить "коридоры" шириной 6 и длиной 90 м.

15 сентября 2022 года Министерство обороны США объявило о новой военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов, среди которой числились установки разминирования M58 MICLIC. А уже в ноябре появились первые фото этих установок в составе Вооруженных сил Украины.

Что такое M58 MICLIC

M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge – дословно с англ.: заряд линии разминирования) – это американская установка разминирования, использующая линейный взрывной заряд ракетного типа для проделывания проходов в минных полях и заграждениях.

Установка основана на шасси колесных прицепов M353 и M200A1 или гусеничного прицепа M200. Тягачом может быть любой бронетранспортер. В Украине сначала фиксировали перемещение этих установок американскими бронетранспортерами M113A3, но в последнее время появляется все больше фото и видео, как их буксируют американские броневики MaxxPro, которыми недавно начали комплектоваться инженерные бригады ВСУ.

M58 MICLIC состоит из пусковой установки, комплекта стрельбы M147, линейного заряда M58A3 и 5-дюймовой (127-мм) ракеты MK22 Mod.

Линейный заряд имеет длину 107 м и содержит 7,45 кг взрывчатки С-4 на погонный метр. Он подрывается дистанционно, но если вдруг не срабатывает в нормальном режиме, то его можно активировать вручную с помощью предохранителей с задержкой времени, которые установлены по всей длине примерно через каждый метр.

Работает установка следующим образом: с помощью ракеты линейный заряд (шланг со взрывчатым веществом) вылетает вперед и падает на участке предполагаемого или обнаруженного минного поля. После этого оператор совершает подрыв шланга, который, в свою очередь, приводит к детонации всех взрывных устройств на данном участке. В результате подрыва одного такого линейного заряда в минном поле образуется "коридор" шириной до 8 м и длиной до 100 м, по которому могут двигаться как пехота, так и бронетехника. Весь процесс длится несколько минут.

Перспективы

Пока неизвестно, сколько таких установок получила Украина и сколько еще получит. Однако, учитывая информацию о том, что контрнаступление ВСУ готовится масштабное и сразу на нескольких направлениях, потребуется их много.

Да и не контрнаступлением единым. Вооруженные силы Украины с осени прошлого года используют M58 MICLIC как на линии фронта, так и на оккупированных территориях. В частности, в интернете можно найти информацию о разминировании таким образом полей в освобожденной части Херсонской области.

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