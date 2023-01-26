'Оружие заберем и отправим под трибунал': оккупанты решили разобраться с 'мобиками', отказавшимися воевать. Перехват

Один из российский оккупантов, которого отправили воевать в Украину по надуманным причинам, пожаловался на подчиненных ему "мобиков". Они отказываются выполнять боевые задачи, за что им грозят военным трибуналом.

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Об этом говорится в разговоре двух оккупантов, который перехватила украинская разведка. Соответствующее аудио опубликовали 26 января на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчик сказал, что мобилизированные убежали с позиций под Белгородом и не захотели выполнять поставленную командованием задачу.

"У меня заводили новеньких тут, которые по бетонке идут. Близко возле посадки Белгорода.. они вот оттуда съ**ались, и не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряно ни в коем случае, заведены люди другие", – сказал он.

Дальше оккупант начал размышлять о наказании для "мобиков" и решил, что их нужно отправить под военный трибунал за дезертирство.

"Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую...Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро и записать на видео. Они отказываются выполнять (боевую задачу. – Ред.) оружие забрать и отправить к вам там.. военная полиция и под трибунал", – добавил россиянин.

Второй оккупант сказал, что "мобиков" нужно "оформить по всей строгости".

"Людей потихоньку будем подвозить, а этих на*уй. Если сам не хочешь с ними заморачиваться, шефу куда-то отгружай на*уй, их по всей строгости тут оформим", – отметил российский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена одного из российских оккупантов, которого оправили воевать в Украину за амбиции диктатора Путина, пожаловалась на обеспечение и условия жизни военных РФ. Она заявила, что у них нет ни еды, ни сигарет, а жить приходится в посадках.