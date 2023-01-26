'Живут в посадке под чистым небом': жена российского захватчика пожаловалась на плохие условия в армии оккупантов. Перехват

Жена одного из российских оккупантов, которого оправили воевать в Украину за амбиции диктатора Путина, пожаловалась на обеспечение и условия жизни военных РФ. Она заявила, что у них нет ни еды, ни сигарет, а жить приходится в посадках.

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Об этом она сказала в разговоре, который перехвалили работники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Перехват беседы опубликовали 25 января на официальном канале ГУР в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Видите ли, им по*рен на людей... Это везде! Не только тут. Везде по*рен на людей...Это просто жесть. Никому никто не нужен. Они тоже тут в посадке жили, ни домика, ничего.. Вот как приехали, вот тут они, блин, находятся: то там, то там. А сейчас в посадке, под чистым небом. Из того, что спилили, сделали себе домик.. И всем по*уй..", – сказала она.

Россиянка пожаловалась на начальство, которое приехало на передовую и ничего оккупантам не привезло. Она даже заподозрила, что еду и сигареты, предназначенные для военных, командование просто присваивает.

"Чего ты не подошел и не спросил: "А что мне положено? Ни сигарет у меня нет..Вы же ехали, так почему вы мне воды не привезли? То, что я зарабатываю, это мне положено, а еще положены хоть сигареты, я это точно знаю. Положена еда всякая, а вы даже круп не привезли. Вы это обязаны получать.. Где вы это деваете?" – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчик, участвующий в войне против Украины, негативно отреагировал на предложение жены написать "обращение" президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Россиянка считает, что глава Кремля может "разобраться с выплатами" и решить проблему плохого обеспечения.