Интересная особенность заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist говорит о том, что самостоятельно нам в войне не победить.

А недавно глава Украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью для NYT сказал о том, что резервов не осталось почти.

На мой взгляд, такие заявления следует воспринимать как возможные призывы к Западу ускорить вопрос о вводе войск в Украину. Сейчас в странах Европы продолжаются очень активные дебаты по этому поводу. Это должно стать следующим последовательным и правильным шагом для поддержки Украины.

Именно военный союз в антипутинской коалиции сейчас нужен больше всего.

Начало российского наступления на Харьковщине, обстрелы гражданских объектов, ГЭС как очередные витки эскалации, это повод заявить, что Украине нужны не только оружие, но и войска. Из моих источников мне известно, что в некоторых странах ЕС, преимущественно Франция, Северная Европа и Балтийские страны, достаточно серьезно обсуждают идею направления своих войск в Украину.

Это сейчас очень важный вопрос. Так, на первом этапе речь может идти об отправке 20-25 тысяч войск коалиции, создании координационного штаба во главе с украинским командованием или коллективным органом, вроде комитета начальников штабов. Размещение контингентов провести в Западных и Центральных областях Украины для выполнения задач по охране и прикрытию важных объектов, патрулирование, прикрытие.