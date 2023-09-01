'Осень должна быть плодотворной': Зеленский рассказал о дальнейшем усилении Украины извне и изнутри. Видео

В пятницу, 1 сентября президент Владимир Зеленский провел совещание с украинскими правоохранителями. Осень должна быть плодотворной в вопросе очищения государства от тех, кто до сих пор пытается ослаблять его изнутри.

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Об этом глава государства говорил в ежедневном традиционном обращении к гражданам, опубликованном в Telegram. Также в этот день президент провел заседание Ставки по ситуации на фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки четко понимает, что должен делать", – заверил лидер государства.

Также он сообщил, что принял участие в работе представительного итальянского форума "Амброзетти" – одной из ключевых европейских площадок для выработки политики.

"Поблагодарил Италию за всю оказанную поддержку. Но призвал никогда не отказываться от нашей природной силы – силы всего свободного мира. Силы действовать вместе. Полностью. Ради наших общих интересов. Так же, как мы действуем уже 555 дней полномасштабной войны", – подчеркнул Зеленский.

Наиболее эмоциональным событием для президента, как и всего народа, сегодня стало начало учебного года у украинских детей.

"Более 3 миллионов 700 тысяч украинских детей сегодня начали новый учебный год. Большинство – в Украине. Большинство – в оффлайн или смешанном формате, когда все же сохраняется социальное взаимодействие между детьми", – отметил глава государства.

Он заверил, что власти делают все для того, чтобы все наши учебные заведения могли вернуться к нормальному формату работы.

"Программа создания укрытий будет реализована. И свободу вернем на всю нашу землю. Улыбка каждого ребенка сегодня, каждый цветок, который дети принесли в школу, каждый урок, который сегодня провели украинские учителя, и каждая мечта, возникшая сегодня у украинских детей, – все это доказательства того, что Украина точно выдержит. Жизнь продолжается", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский поздравил педагогов и школьников с Днем Знаний. Также глава государства представил новое приложение для школьников "Мрия".

– Накануне президент сообщил, что на следующей неделе состоятся важные международные переговоры по Украине. По словам главы государства, будут приняты "весомые вещи" для нашей страны.

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