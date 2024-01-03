Ошибка Запада может привести к Третьей мировой: интервью с Романенко

Союзники Украины на Западе на протяжении последних лет не усиливали свой военный потенциал, а, наоборот, сокращали его. В результате на момент полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор де-факто превосходила страны Запада по потенциалу ведения конвенциальной войны. Сегодня ситуация начала меняться, союзники нашей страны пытаются встать на ноги в плане собственных оборонных возможностей и одновременно помогают Украине.

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Но парадокс состоит в том, что цель Запада априори нелогична: они не хотят, чтобы в этой войне были проигравшие и снова пытаются "не провоцировать" агрессора, в частности, не замечать новых и новых провокаций, которые устраивает в их странах кремлевский диктатор. Такая "страусиная" позиция крайне опасна и может привести к Третьей мировой войне. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Последний прогноз, который сделал глава ГУР генерал Буданов, касается продолжительности войны. По его оценкам, по состоянию на сейчас РФ не имеет планов ведения войны в 2025 году. "Возможно, к концу 2024-го, если ничего не изменится, они будут это корректировать", – сказал он. В то же время эксперт немецкого издания BILD Юлиан Репке заявил, что Россия намерена продолжать войну до 2026 года. По вашему мнению, какой из этих двух прогнозов может быть ближе к реальности?

– На своей встрече с "глубинным народом" Путин говорил о том, что надо захватывать Херсон. И про Одессу вспоминал, и про левый берег и так далее. С учетом того, сколько сил они потратили в этому году и чего они достигли, быстро это не получится. И что-то принципиально изменить они сейчас не могут.

Да, живой силы у них достаточно много, но должно быть еще современное вооружение, техника. Отчасти она у них есть, но даже эффективное применение этого вооружения и техники не обеспечивает достижение тех целей, которые они декларируют.

Поэтому прогнозировать 2025-й, а тем более 2026 год – это преждевременно. Потому что мы точно еще не можем определиться с силами и средствами, поскольку в значительной степени мы зависим от поставок вооружений и техники союзниками. Сейчас мы пытаемся изменить ситуацию за счет подъема удельного веса вооружений и техники, выпускаемых нашим ВПК. Но пока мы в начале пути. По этой причине ближайшей зимой, скорее всего, мы будем вести стратегическую активную оборону и, возможно, где-то контратаковать.

Что касается целей России, которые там озвучивают, то мы знаем, какими цели были на начало вторжения и что было потом. От целей до выполнения задач очень большая дистанция. Пока у РФ нет потенциала, который бы обеспечивал выполнение этих задач.

Поэтому планирование с обеих сторон – это только 2024 год, и то достаточно большими мазками.

– Институт изучения войны (ISW) заявил о том, что США должны быть более заинтересованы в победе Украины в войне. Там подчеркнули, что Украина – не бедный Афганистан образца 2001 года, а высокоиндустриальная страна, и США выгодна поддержка нашей страны. Там также добавили, что любые территориальные завоевания Кремля могут привести российскую армию прямо к границам НАТО от Черного моря до Северного ледовитого океана. Одновременно стало известно о том, что в ночь на 14 декабря на территории Румынии, страны НАТО, упал российский дрон. Но мы увидели крайне осторожную реакцию властей этого государства, которые заявили о "возможной вероятности" того, что дрон принадлежал РФ. Так что пока мы не видим реального осознания странами Запада угрозы России. Может ли Запад проснуться в 2024 году?

– Я соглашаюсь с оценкой Института в том, какое значение имеет эта война для тех же американцев и европейцев. На мой взгляд, здесь США заняли интересную деструктивную позицию. Они предлагают чуть ли не нам самим убеждать граждан Америки в том, что мы им нужны и полезны. Конечно, мы это понимаем, мы в этом участвуем, но это должно делать, в первую очередь, руководство страны, которое действительно в этом заинтересовано.

Потому что благодаря этой войне, как бы цинично это ни звучало, США достигают глобальных и стратегических целей. Но со своими гражданами информационно они работают слабо. Поэтому и такая реакция. Профессиональные военные США дают оценки, что, если Украине будет передаваться старая техника американской армии, позиции нашей страны усилятся, будут соответствующие результаты, но также деньги в большинстве остаются в США, происходит обновление потенциала американской армии.

Как оказалось, за последние два года ни США, ни страны Европы, входящие в НАТО, оказались неготовыми к ведению конвенциальной войны подобной той, которая имеет место в Украине. А учитывая поведение РФ, это угроза для безопасности и США, и стран Европы. И сейчас медленно, преодолевая трудности, они выходят из этого состояния, усиливают свой стратегический потенциал. И все это благодаря Украине как государству и ее Силам обороны.

Поэтому здесь нам надо работать совместно. Но, на мой взгляд, принципиально надо изменить позиции, связанные с активной помощью вооружениями, техникой и финансами. Наши союзники идут по этому пути очень медленно.

Пример с Румынией, который вы привели, как раз подтверждает то, что Путин может проверять реакцию стран НАТО на подобные провокации, хотя конкретно этот инцидент мог быть непреднамеренным. Путин чувствует вседозволенность, когда наносит воздушные удары по Украине, потому что у нас недостаточно средств противоракетной и противовоздушной обороны, хотя союзники нам в этом и помогают. Мы видим, что происходит и в Киеве, и по всей Украине.

Но когда воздушные средства РФ залетают и в Польшу, и в Румынию, США не дают возможности этим государствам, во-первых, говорить правду, во-вторых, занимать более активную позицию в противодействии РФ. как поясняют это в США, так они пытаются не допустить эскалации и применения оружия массового поражения.

Но Путин воспринимает эту ситуацию совсем иначе – как слабость и нерешительность. Собственно, на это он и рассчитывал, когда начинал войну. Принцип консенсуса, который заложен в НАТО, в Евросоюзе, в условиях войны является менее эффективным. Слишком много времени уходит на принятие решений. В то же время диктатор Путин показывает более эффективное управление.

В начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину при сравнении потенциала для ведения конвенциальной войны стран Запада и России перевес был на стороне РФ. И война это ярко продемонстрировала. С Россией воюет Украина, предоставляет возможность Западу восстановиться и встать на ноги, но это не приводит к изменению их позиции в должной степени.

Эта страусиная позиция по примеру Румынии, Польши и других западных стран может привести к очень тяжелым последствиям для самих европейцев. Этим надо заниматься и показывать, где их слабое место. А это проистекает из стратегии, из оценки ситуации. Они помогают нам на том уровне, чтобы мы не проиграли, а заодно чтобы не проиграла Россия. Такого рода двойственность порочна. Она может привести к очень тяжелой ситуации Третьей горячей мировой войны.