Осиротел маленький ребенок: стало известно имя погибшего в Орехове полицейского. Фото

В результате очередного военного преступления России, выпустившей по Орехову авиационную бомбу 12 августа, погиб 31-летний капитан полиции Иван Ищенко. Шесть лет он самоотверженно выполнял свой долг и был верен присяге украинскому народу.

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С начала полномасштабного вторжения правоохранитель покинул временно захваченную территорию родного региона, где работал полицейским, и продолжил службу в Украине. Об этом сообщили коллеги Ивана в Facebook.

У погибшего полицейского остались жена и маленький ребенок. Друзья, родные Ивана вспоминают о нем исключительно с теплом и благодарностью.

"Он оставил после себя светлую память и невыразимую печаль у каждого из нас. Искренние соболезнования семье Ивана. Разделяем горе. Склоняем головы в скорби за побратимом", – написали эпитафий в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа оккупанты совершили очередную атаку по Запорожской области, выпустив авиабомбу по Орехову. Кроме гибели сотрудника Нацполиции, еще 12 человек получили ранения, людей спасают из-под завалов.

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