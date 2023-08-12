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Осиротел маленький ребенок: стало известно имя погибшего в Орехове полицейского. Фото

Екатерина Белоброва
War
1 минута
309
Осиротел маленький ребенок: стало известно имя погибшего в Орехове полицейского. Фото

В результате очередного военного преступления России, выпустившей по Орехову авиационную бомбу 12 августа, погиб 31-летний капитан полиции Иван Ищенко. Шесть лет он самоотверженно выполнял свой долг и был верен присяге украинскому народу.

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С начала полномасштабного вторжения правоохранитель покинул временно захваченную территорию родного региона, где работал полицейским, и продолжил службу в Украине. Об этом сообщили коллеги Ивана в Facebook

У погибшего полицейского остались жена и маленький ребенок. Друзья, родные Ивана вспоминают о нем исключительно с теплом и благодарностью.

"Он оставил после себя светлую память и невыразимую печаль у каждого из нас. Искренние соболезнования семье Ивана. Разделяем горе. Склоняем головы в скорби за побратимом", – написали эпитафий в Нацполиции. 

Осиротел маленький ребенок: стало известно имя погибшего в Орехове полицейского. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа оккупанты совершили очередную атаку по Запорожской области, выпустив авиабомбу по Орехову. Кроме гибели сотрудника Нацполиции, еще 12 человек получили ранения, людей спасают из-под завалов. 

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