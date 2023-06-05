Основательница социального проекта ArmWomenNow Ирина Никорак: наш проект о равенстве, достоинстве и уважении к женщинам в армии

Несмотря на то, что в ВСУ сейчас служит более 60 тысяч девушек, в Украине до сих пор официально не существует женских униформ, без которых нашим защитницам очень трудно эффективно работать на фронте. Помогают неповоротливому бюрократическому механизму государства волонтерские проекты, крупнейшим и влиятельнейшим из которых является ArmWomenNow. Основательница инициативы народный депутат Ирина Никорак в годовщину существования проекта рассказала об обеспечении женщин-военнослужащих формой, о том, как женские униформы приближают нашу страну к НАТО, и чем будет заниматься ArmWomenNow после Победы.

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Идея проекта ArmWomenNow возникла год назад после того, как к Ирине Никорак обратилась девушка с фронта с просьбой прислать ей мужскую форму маленького размера, потому что в форме, которую ей выдали, было невозможно ни выполнять боевые задания, ни даже просто передвигаться. "К моему стыду, я тогда еще не знала, что в Украине нет женской военной формы, кроме парадной. Соответственно, никто в стране ее и не отшивал. Женщины получали мужскую форму и несли ее перешивать. При этом цена перешивания формы вдвое выше ее себестоимости. А на передовой ни о каком перешивании вообще речь не идет", – вспоминает Ирина.

Таким образом команда ArmWomenNow начала решать проблему самостоятельно: искали средства благотворителей и предприятия-партнеров, создавали лекала с нуля, тестировали. Сегодня небольшая социальная инициатива превратилась в мощный проектно-производственный комплекс. Ткани закупают за границей, но все производство сосредоточено в Украине. И это принципиальная позиция команды – рабочие места и налоги должны оставаться дома.

Думали ли Вы, когда обеспечивали формой одну девушку на фронте, что через год этот проект станет настолько мощной инициативой?

Я никогда не забуду начало полномасштабной войны и девушек, моих знакомых, которые пришли в военкомат, чтобы защитить своих детей и свой дом, став бок о бок с мужчинами. Конечно, одели девушек по-мужски: ну, что было – то и выдали. Это беда, что за 30 лет независимости вопрос женской военной формы даже не поднимался. Верим, что это изменится.

Мне было больно знать, насколько девушкам неудобно в мужском: там висит, там натирает, а на передовой много женщин, которые весят 45 килограммов. И в мужской форме, на несколько размеров большей, наши хрупкие защитницы должны выполнять боевые задания! Каждый раз я представляла себя на месте наших женщин-парамедиков, танкисток, аэроразведчиц, артиллеристок... И это был ужас!

Первые экземпляры женских военных форм, сшитых по стандартам НАТО, я заказала через друзей-волонтеров. Перемеряли многие модели. Мне очень понравился американский вариант. Когда я одела форму ощущение было: "О боже! Как это круто и удобно!" Китель идеально лег, рукава регулируются, штаны тоже регулируются под любую фигуру так, чтобы ничего не перешивать. Мы взяли этот международный образец за основу, разработали свои лекала, но так, чтобы наши костюмы визуально не отличались от утвержденной уставной формы ВСУ. На первую партию собрали деньги на благотворительных аукционах и, собственно, сегодня есть неплохой результат – уже обеспечили 4 тысячи женщин, которые несут службу в условиях боевых действий.

Планируем в этом году обеспечить формой 6 тысяч женщин на передовой. В настоящее время в ВСУ служит более 60 тысяч женщин – и их количество увеличивается ежемесячно. Добавьте еще девушек, которые служат в составе Нацгвардии, спецподразделений Нацполиции, Госпогранслужбы, ДФТО – и это еще десятки тысяч наших защитниц, которые также в зоне боевых действий. Поэтому я считаю, что страна, которая стремится ко вступлению в НАТО и Евросоюз, должна уважать женщин, желающих рядом с мужчинами защищать свое государство.

Очень приятно видеть лица наших защитниц, когда они получают форму. Например, военная Валя Ведровская на днях сфотографировалась в нашей форме и написала: "Почувствовала себя ЧЕЛОВЕКОМ. Военнослужащим, а не странным и ненужным элементом в армии, о котором даже не подумали, что он там есть". Девушки, вы в сердцах команды ArmWomenNow и ради вас мы работаем!

Сегодня мы прорабатываем нужды целых воинских частей, батальонов и бригад. Например, недавно мы с командой отвезли на Донбасс и снабдили комплектами формы 109-ю и 100-ю бригады территориальной обороны.

Но униформа – это еще не всё. Нужно воспринимать проблематику шире и говорить о полном вещевом обеспечении девушек всей амуницией на государственном уровне. От тактического нижнего белья, термобелья, зимней формы до берцев и бронежилетов с амортизационными вставками на уровне груди и облегченными плитами. Эффективность женщин на фронте будет гораздо выше, если у них будет удобная форма, берцы по размеру и бронежилет весом не 8 кг, а 3,5 кг.

Каков уровень защиты такого бронежилета?

Уровень защиты облегченных плит 3+. Это надежная защита от осколочных ранений. Обращаю внимание, что на фронте 94% ранений именно осколочные. Мы много общаемся с женщинами с фронта и знаем, что у большинства из них есть приобретенные грыжи позвоночника, в частности из-за тяжелых бронежилетов. А надо, чтобы наши защитницы возвращались обратно в гражданскую жизнь здоровыми.

Насколько удачными оказались проекты по производству белья, термобелья и зимней формы для женщин-военнослужащих?

Мы обеспечиваем девушек нижним бельем, которое также разработали с нуля с учетом потребностей именно в зоне боевых действий. При разработке модели нижнего тактического белья мы консультировались с девушками на передовой. Затем сделали тестовые образцы, получили определенные замечания. На следующем этапе начали сотрудничество с украинским брендом Naviale, имеющим производственные мощности в Харькове. И с помощью их специалистов улучшили лекала. Кстати, мы совместно с ними запустили фандрайзинговую кампанию в 90 магазинах Kleo по всей Украине в поддержку проекта. В результате получаем от девушек с фронта сообщения, что наше белье даже удобнее того, которое они носили в гражданской жизни.

Также отшиваем и передаем девушкам термобелье. Мужское термобелье, которое они получают сейчас, пригодно в большинстве случаев только как пижама, то есть оно не прилегает к телу, а соответственно, и не выполняет основную функцию – согреть тело. Зимой мы отправляли на фронт комплекты зимней формы: тёплые брюки и бушлаты из 2 единиц. Вообще тёплые куртки – это вещь унисекс, а на передовой очень много девушек, которые имеют размеры XS и XXS. Представьте, что таким хрупким женщинам выдают куртки сверхбольшого 56 размера!

На каком уровне сегодня ArmWomenNow сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Минобороны? Каким образом сейчас происходит передача женской формы на передовую?

Чтобы на системной основе отшивать женскую военную форму согласно действующим требованиям и стандартам качества, мы должны пройти не один круг чиновничьих согласований. Пока мы именно на этом пути. Минобороны должно внести изменения в существующие приказы, утвердить женскую униформу и белье – и только после этого можно будет делать госзаказ и обеспечить женщин. Процесс сложный, мы предоставили Минобороны образцы нашей формы, уже 4 тысячи конкретных примеров ее тестирования в боевых условиях. Я уверена – нам все удастся! Со своей стороны, мы готовы передать бесплатно все наши лекала и наработки. Отмечу, что неравного отношения к женщинам в армии не должно быть!

Сейчас получить нашу форму легко. На сайте ArmWomenNow есть специальная форма "Нужна форма" – следует её заполнить или просто написать на нашу страницу в инстаграме @armwomennow22. Приоритет – это женщины на передовой. Форму передаем бесплатно посредством "Новой почты". Доставка также бесплатная, и мы благодарим "Новую почту", что там создают такие условия для волонтеров. Можно забрать и лично у нас в хабе, если есть такая возможность. Наши защитницы часто к нам приезжают в гости, даже если только проездом в Киеве.

Что лично Вас вдохновляет в проекте ArmWomenNow? От чего опускались руки, а что было самым приятным в работе?

Опускать руки – это не наш способ. Никогда и ни при каких обстоятельствах! Когда я задала подобный вопрос одной из девушек на передовой, то она ответила, что просто не имеет права выгорать! Представьте себе силу воли наших женщин на фронте! Если я скажу, что ArmWomenNow – это моя жизнь, поверите? Этот проект не просто о женской форме, это тысячи судеб наших защитниц. Когда я листаю их сторис (а большинство у меня в друзьях), то я вдохновляюсь их красотой и силой духа, материнской любовью к детям, которые их ждут с передовой, их отношением к жизни. Среди них не только мамы, но и невесты, жёны. А какие они талантливые! Пишут стихи прямо в окопах, картины, поют, вышивают, даже создают художественные изделия из эпоксидной смолы – и каждая из девушек ежеминутно приближает нашу Победу. Кстати, мы запустили YouTube-канал ArmWomenBlog, где уже есть первые интервью с нашими защитницами. Это яркие истории сильных, несгибаемых и свободных женщин, преданных стране военных.

Как известно, ArmWomenNow является социальным проектом, поэтому существует преимущественно на пожертвования неравнодушных людей. Сколько средств собрал проект за год? Кто является наиболее крупным благотворителем?

Я благодарна всем украинцам и социально ответственному бизнесу, каждой международной организации, которые поддерживают наш проект. На старте реализации инициативы нам помогали представители украинского шоу-бизнеса, которые предоставляли интересные лоты для розыгрыша – и таким образом мы также привлекали средства для проекта. Сейчас известные певцы Александр Пономарев и Дзидзьо на международных концертных турах уже собрали донатов на 60 тысяч евро. На эту сумму мы смогли одеть более тысячи женщин на передовой! Нас систематически поддерживает благотворительный фонд Семьи Довгих "Можемо разом" не только весомыми донатами, но и привлечением к проекту многих партнеров. Так у нас появился партнер Kleo, с которым мы запустили производство нижнего тактического белья, а впоследствии и израильский фонд Friends of city capital, который передал нам 46 тыс. евро. И это невероятно, когда люди из разных уголков мира просто пишут нам: "Хотим помочь нашим защитницам, куда можно переслать средства?" Огромная благодарность за поддержку каждому и каждой.

Как выглядит сегодня ArmWomenNow? Увеличилась ли команда проекта за этот год?

Я благодарна нашей команде ArmWomenNow за поддержку, понимание, работу в проекте 24/7. Каждому, кто с нами с первых дней проекта, и кто присоединился на определенном его этапе. Наша семья растет – и нам уже нужен свой дом. Благодаря широкой поддержке мы нашли подходящее помещение и начали обустраивать его. ArmWomen HUB – это будет очень красивое и комфортное пространство, где мы сможем встречаться с девушками-военными, ветеранами, оказывать им ментальную и психологическую поддержку, менторское сопровождение, услуги социальной реабилитации, проводить инвенты, благотворительные мини-встречи. Кстати, наши украинские производители помогают нам в обустройстве хаба: каждый прислал свое изделие, кто-то помог с декором – и это невероятно трогательно!

Что ждет проект ArmWomenNow после нашей Победы? Будет ли он полностью интегрирован в систему государственного обеспечения украинских сил обороны?

План следующий: женщины в украинской армии уже имеют собственную форму. Это то, что проект ArmWomenNow изменит навсегда! Проект не остановится, и мы уже сейчас имеем наработки по разным социальным направлениям для наших защитниц и защитников, тех, кто служит, и тех, кто вернётся с войны в мирную жизнь. Если коротко, то это реабилитация, ментальная поддержка и менторство, социализация и обучение женщин-военных. Будет ли наш проект интегрирован в систему государственного обеспечения – это вопрос, который зависит от государства. Мы готовы, у нас есть энергия и силы это делать. Есть видение развития и, как я уже говорила, делаем все от нас зависящее. Потому что даже после Победы Украины вопрос усовершенствования и реформирования системы вещевого обеспечения женщин в армии и других силовых структурах будет необходимым.