"Основная работа ведется с "франкенштейнами": в 93-й бригаде рассказали о жизненном цикле дронов на фронте"

Средний срок службы разведывательного дрона DJI Mavic на передовой составляет около одной недели. После этого большинство аппаратов либо уничтожают, либо они выходят из строя из-за интенсивной эксплуатации.

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Поэтому их нередко восстанавливают из деталей других беспилотников. Об этом рассказал пилот-инструктор БПЛА Mavic из батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Добрый" в интервью "Милитарному".

Он также объяснил, что сегодня больше всего угрожает разведывательным дронам на фронте и как их ремонтируют после повреждений. Если Mavic проработал на передовой семь дней, это уже можно считать хорошим результатом.

"Если дрон проработал неделю — это уже отлично, уже хорошо, он уже оправдал вложенные в него ожидания", — отметил инструктор.

Ведь после прекращения производства DJI Mavic 3 основная работа в подразделениях ведётся с так называемыми "франкенштейнами" — беспилотниками, которые собирают из двух или трёх повреждённых аппаратов. В то же время такие дроны уступают новым по надёжности и, как правило, имеют меньший ресурс.

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"Сейчас основная работа ведется с "франкенштейнами", то есть с аппаратами, собранными из двух-трех дронов", — сказал "Добрый".

Инструктор также рассказал, что воздушные "дуэли" между Mavic, которые раньше случались довольно часто, сейчас стали редкостью. Российские военные всё чаще применяют для борьбы с украинскими беспилотниками дроны с оптоволоконным управлением и специальные средства поражения, поэтому потребность в таких "поединок" значительно уменьшилась.

Среди главных угроз для Mavic военный назвал сбивание другими дронами, средства поражения, использующие оптоволокно, а также технический износ. Поскольку Mavic является гражданским беспилотником, он не рассчитан на непрерывную работу в боевых условиях: после нескольких вылетов подряд двигатели могут перегреваться и выходить из строя.

Поврежденные аппараты, которые еще можно спасти, передают в мастерские, где их разбирают на запчасти и собирают новые беспилотники из уцелевших компонентов. Именно так и появляются "франкенштейны", которые продолжают выполнять боевые задачи, несмотря на значительную степень износа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что удары украинских дронов по военным и энергетическим объектам на территории России продолжают демонстрировать уязвимость российской системы противовоздушной обороны. На этом фоне даже российские Z-блогеры всё чаще критикуют власти, признавая неспособность ПВО эффективно противодействовать новым типам украинских дронов.

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