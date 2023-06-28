Основное внимание должно быть на обеспечении победы: Столтенберг назвал условие для обсуждения членства Украины в НАТО

Североатлантический альянс придерживается политики "открытой двери" и поддерживает членство Украины в будущем. Однако присоединение Украины к НАТО не состоится до завершения войны на территории нашего государства.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с премьером Эстонии Каей Каллас пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, союзники по Альянсу сконцентрированы на том, как помочь Украине победить в войне.

По словам Столтенберга, страны – члены НАТО поддерживают политику открытых дверей и членство Украины в Альянсе в будущем.

"Мы все согласны, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украине должны решить, когда придет время пригласить Украину стать членом Альянса", –– добавил Столтенберг.

Впрочем, до завершения войны Украина не станет членом НАТО. И сейчас союзники по Альянсу концентрируются на "более срочной", с их точки зрения, задаче: обеспечении победы Украины в войне с Российской Федерацией и сохранении нашим государством независимости и суверенитета.

"Ведь если президент Путин (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это условие для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее в МИДе рассказали, чего ожидают от саммита в Вильнюсе, который будет проходить 11-12 июля этого года. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что "де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг", теперь же пришло время зафиксировать реальность и де-юре.

В МИДе ожидают, что в Вильнюсе Альянс сделает решительный шаг в направлении определения четкого алгоритма для вступления Украины. В целом же официальный Киев надеется, что принятие факта вступления Украины в Альянс будет столь же быстрым, как раньше это было с Болгарией, странами Балтии или Финляндией.

О своих ожиданиях от саммита Североатлантического альянса рассказал и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, сейчас есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

А депутаты Верховной Рады 28 июня приняли обращение, в котором призвали участников саммита НАТО в Вильнюсе пригласить Украину в Альянс без ПДЧ.