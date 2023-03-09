Основное внимание – обороне Бахмута: Залужный и Ермак обсудили ситуацию на фронте с американскими союзниками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 8 марта, пообщались по телефону с американскими партнерами. Ситуацию на фронте они обсудили с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

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Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Он проинформировал представителей Соединенных Штатов об обстановке на передовой и спрогнозировал возможные действия российских оккупационных войск.

Особое внимание в этом разговоре обратили на ситуацию в Бахмуте на Донетчине, который пытаются окружить захватчики. Также главнокомандующий ВСУ рассказал американским союзникам о мерах, которые Силы обороны предпринимают для того, чтобы обеспечить стойкость наших позиций на Донецком направлении.

"Благодарен американскому народу, администрации Президента Джозефа Байдена и Конгресса за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет", – написал Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский Бахмут может пасть в ближайшие дни. В Министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело и призвали доверять решениям военных.

– Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что вопрос результата боев за Бахмут может быть решен в течение нескольких ближайших суток. Украинские Силы обороны могут либо продолжать удерживать позиции, либо предпринять другие действия.

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