Основные дороги Донетчины и Днепропетровщины защитят антидроновими сетками: насколько они эффективны

Во время рабочей поездки в Донецкой и Днепропетровской областях премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале установки антидронных сеток вдоль ключевых дорог и подъездов. По ее словам, эти меры имеют целью снизить риск ударов беспилотников по логистическим артериям и защитить гражданскую инфраструктуру и военные позиции.

Информация обнародована в официальном телеграм-канале Юлии Свириденко, где также перечислены другие шаги по поддержке прифронтовых территорий и внутренне перемещенных лиц. В сообщении говорится:

"Работаем над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий: защита основных дорог-артерий антидроновими сетками; улучшение условий размещения и сервисов для внутренне перемещенных лиц; поддержка бизнеса."

Как это работает

Антидронные сетки создают физический и визуальный барьер – во время полета оператор FPV-дрона может не вовремя заметить преграду из-за искажения видеосигнала, и пропеллеры запутываются в сетке. Сетки натягивают вдоль дорог, над окопами и входами в блиндажи, чтобы снизить вероятность прямого попадания дрона или попадания обломков в людей.

Эксперты и военные говорят, что этот метод не панацея, но он дает дополнительный уровень защиты – и, возможно, стоит его масштабировать. Как отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук,"От FPV-дронов – это действительно помогает... возможно, надо масштабировать."

Материалы и места

Чаще всего используют промышленные рыболовные сети – они прочные, не бликуют на солнце и могут выдержать удары беспилотников. Такие сети недавно передал один из датских волонтеров; запросы на подобную помощь растут, в частности в скандинавских странах с развитой рыболовной индустрией.

Оккупанты тоже применяют этот подход – в районе Часового Яра зафиксированы туннели из антидронових сеток длиной около двух километров для защиты техники. Наша армия работает над способами преодоления таких заграждений и одновременно внедряет эти же средства в обороне собственных путей снабжения. В то же время нужно помнить – против других типов вооружения сетки бессильны, поэтому это один из элементов комплексной защиты.

Экспертный взгляд

Офицер полка беспилотных систем Kraken и бывший народный депутат Егор Фирсов сказал в комментарии Радио Свобода, что коридоры из сеток не могут дать стопроцентной защиты от FPV-дронов. Он признает их пользу, но подчеркивает, что сетки – лишь один из элементов, и полагаться исключительно на них нельзя.

Фирсов оценивает эффективность сеток примерно в 20–30% и советует использовать их для перекрытия логистических маршрутов и накрытия ключевых объектов и позиций пехоты. "Антидронные сетки не являются панацеей, то есть на 100% они не защитят от FPV-дрона, но я бы сказал, что процентов 20-30 – это важно", – отметил он.

По его словам, туннели из сеток будут действенными только в составе комплекса мероприятий, где ключевую роль играет РЭБ – около 50% эффекта, тогда как сетки дают 20–30%, а остальные мероприятия – еще около 20%. Среди дополнительных инструментов он называет системы-гипервизоры для обнаружения, дроны-интерцепторы и мобильные огневые группы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что применение fpv-дронов как средства поражения вражеской техники преобразило войну, полностью изменив ее концепцию, устоявшуюся на протяжении десятилетий. В 2023-м и вовсе говорили о "революции дронов". Но, как показало время, изменив ход событий в моменте, они в дальнейшем скорее ввергли войну в стагнацию

