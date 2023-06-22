Особая тема для Кремля: разведка Британии рассказала о манипуляциях РФ по депортации детей

Российская террористическая армия продолжает депортировать украинских детей на территорию РФ. В это же время государственная дума страны-агрессора цинично голосует за создание парламентского комитета по расследованию "предполагаемых преступлений, совершенных украинским правительством в отношении несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".

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Таким образом российские парламентарии отреагировали на международное осуждение депортации Россией детей из оккупированной части Украины после ее полномасштабного вторжения. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Голосование за создание абсурдного комитета в госдуме РФ состоялось 20 июня. В британской разведке уверены, что этот шаг является формой "правосудия" и способствует информационным операциям России.

Государство-террорист РФ таким образом пытается превратить законодательство в оружие, пытаясь запутать повествование о своих вопиющих действиях на территории Украины.

"Сообщения о правах детей, вероятно, являются важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку предполагаемая депортация детей легла в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента Путина, выданного в марте 2023 года", – сообщили в британской разведке.

В комментарии пропагандистским СМИ спикер нижней палаты госдумы РФ Вячеслав Володин цинично соврал, что "украинские власти продолжают наносить прицельные удары по мирным кварталам".

Напомним, кремлевский убийца Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.

– В мае из России удалось вернуть ребенка попавших в плен защитников Мариуполя, семья воссоединилась в Украине.

– В Луганской ОВА рассказали, что оккупанты устраивают медосмотры для детей, а затем принудительно вывозят "на лечение" в Россию.

– В Офисе президента рассказали, что депортированных детей в РФ удерживают более чем в 70 лагерях. При этом их постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

– По словам Папы Римского Франциска, президент Владимир Зеленский просил его позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию. Эта тема "очень его затрагивает".