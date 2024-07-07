Особое внимание – противодействию ДРГ: Клименко посетил приграничные громады Харьковщины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил приграничные громады Харьковщины, страдающие от обстрелов. В Золочеве провел совещание вместе с областными и местными властями, руководителями подразделений системы МВД.

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Об этом министр МВД Клименко сообщил в своем Telegram-канале.

На совещании в Золочеве обсуждали эвакуацию из пограничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи. Но особое внимание было уделено противодействию диверсионно-разведывательным группам врага.

По словам Клименко, украинские защитники постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования.

"Враг бьет по населенным пунктам, чтобы запугать гражданские. Но ни ушибы артиллерии, ни вылазки диверсантов не заставят нас отступить. Так было и в 2022-м, когда военные и полицейский героически остановили русские войска на пути в Золочев. Почтили память погибших возле установленного мемориала, в том числе капитана полиции Сергея Филоненко", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Клименко посетил боевые подразделения МВД в Донецкой области. Он пообщался с бойцами 12 бригады "Азов", бригады "Лют", спецподразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.