'Враг давит и не прекращает попыток прорыва линии обороны': Клименко посетил боевые подразделения МВД в Донецкой области. Видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил боевые подразделения системы МВД, которые выполнят задачи в Донецкой области. Там он пообщался с бойцами 12 бригады "Азов", бригады "Лють", спецподразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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Особенно отличившимся на поле боя воинам Клименко вручил награды. Видеоотчет о поездке был опубликован в Telegram-канале главы МВД.

"Донетчина, самое горячее направление фронта. В первую очередь посетил боевые подразделения системы МВД. Встретился с бойцами 12-й бригады "АЗОВ", "ЛЮТЬ", спецподразделений Национальной гвардии и пограничниками. Заслушал доклады командования по оперативной обстановке на этом участке фронта. Она сложная – враг давит, не прекращает штурмовые действия и попытки прорыва линии обороны. В то же время, наши военнослужащие и полицейские продолжают крепко и уверенно стоять на своих позициях", – подчеркнул Клименко.

Министр наградил воинов, особо отличившихся в боях с российскими захватчиками.

"Особое внимание уделил длительному и содержательному общению с бойцами – именно теми, кто выполняет задачи на "ноле". Их опыт, предложения, видения только помогут нам улучшить процесс рекрутинга, обучения и пребывания в рядах боевых подразделений. Спасибо за ваши титанические усилия. За ежедневной статистикой о боевых столкновениях, уничтожении техники и оккупантов стоит подвиг, героизм и верность присяге каждого из вас", – резюмировал Клименко.

Напомним, накануне, 5 июля, Клименко объявил о создании в Кривом Роге лицея МВД. По его словам, это пятое учебное заведение, которое заработает в этом году.

Обучение в нем смогут начать ориентировочно 50 детей. Старт учебного года намечен на 15 октября.