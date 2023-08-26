Особое внимание зачистке зданий: украинские пограничники прошли военный вышкол в Великобритании. Фото
Воины Государственной пограничной службы Украины, которые принимают участие в боях на фронте, прошли военные учения. Они состоялись на територии Великобритании.
Об этом рассказали на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 25 августа. Пресс-служба ведомства также показала фото этого военного вышкола.
Во время учений украинские пограничники отрабатывали важные навыки – оказание первой медицинской помощи, патрулирование, отработка боя в обороне и полевых условиях.
Особенное внимание инструкторы уделили военной тактике в урбанистической местности и зачистке построек.
Напомним, ранее стало известно, что воины ВСУ прошли военные учения в Испании. Испанские военные трогательно простились с защитниками Украины под крики "Слава Украине!". В сеть попало трогательное видео момента.
Как видно на кадрах ролика, испанцы не умерили эмоций, прощаясь с коллегами. Затем они выстроились вдоль дороги и под крики "Слава Украине!" жали руки и обнимались с украинцами.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резниковзаявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Минимальный срок обучения пилотов – шесть месяцев.
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