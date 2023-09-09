Осознают неизбежность поражения: Кислица назвал цель российских 'выборов' на оккупированных территориях

Страна-агрессор Россия осознает, что ее поражение в войне против Украины неизбежно. Именно поэтому враг и пытается провести свои "выборы" в захваченных им регионах и "узаконить" таким образом российскую оккупацию.

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Об этом 8 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН представитель Украины в ООН Сергей Кислица (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также заверил, что наше государство никогда не признает результаты этого фейкового "волеизъявления".

Они будут недействительны и не могут иметь юридических последствий в соответствии с международным правом.

"Вряд ли можно как-то квалифицировать фейковые выборы в российские марионеточные структуры на временно оккупированных частях Украины в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Автономной Республике Крым, которые состоятся 8-10 сентября", –отметил дипломат.

Кислица рассказал представителям стран мира о том, как оккупанты принуждают гражданское население на временно оккупированных территориях к участию в этом инсценировании. Из-за страха за свою жизнь украинцам приходится читать заготовленный текст на камеру и участвовать в фейковом "голосовании".

Он призвал международное сообщество отреагировать на это умышленное нарушение международного права и Устава ООН, усилив давление на агрессора, в частности, введением новых жестких санкций против РФ.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что ВСУ продолжают подрывать контроль России над оккупированными территориями и будут это делать, пока от россиян не будет освобождена вся суверенная территория Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

– А в Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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