Осталась маленькая дочь: в боях за Украину погиб 19-летний воин с Волыни

Украина потеряла еще одного Героя – на Бахмутском направлении погиб Роман Романюк из Волынской области. Воину было всего 19 лет.

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Об этом сообщает "Волынская служба новостей" со ссылкой на главу Берестечковской громады Игоря Грудзевича. Ранее военный считался пропавшим без вести.

Связь с Романом оборвалась 19 апреля 2023 года в городе Часов Яр возле Бахмута. Родные защитника надеялись, что он жив, но 23 мая поступило известие о гибели воина.

Роман Романюк жил в городе Берестечко Луцкого района. Там у воина остались жена и маленькая дочь.

"24.05.2023 года Берестечковская громада встретит погибшего военнослужащего ВСУ Романюка Романа Владимировича 28.11.2003 г.р. Прибытие траурного кортежа ожидается ориентировочно в 14:00. Просим жителей громады сформировать живой коридор от ПТУ-27 до Площади Соборности. Придите, почтите память Воина, который до последнего вздоха преданно служил Родине", – написали на странице Берестечковской громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла в российской войне еще одного своего Героя. Под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник.

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