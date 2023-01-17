Остались беременная жена и маленький сын: во Львове простились с пограничником, погибшим на Донбассе. Фото

На Львовщине провели в последний путь павшего защитнику Украины. Пограничник Валерий Палюх погиб в начале января в боях с российскими оккупантами на Донбассе.

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У павшего воина остался маленький сын и жена, ожидающая рождения второго ребенка. Фотографии с прощания с побратимом опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

"На Львовщине попрощались с павшим пограничником. Валерий Палюх защищал Украину в самых горячих точках российско-украинской войны. Он погиб 3 января во время вражеского артиллерийского обстрела неподалеку от Бахмута. У защитника остались беременная жена и маленький сын. Вечная Слава и Память Герою!" – написали пограничники.

Валерию Палюху (позывной - "Yeti") из села Подлесье, что на Львовщине было всего 32 года. Он служил в 7 пограничном отряде с самого начала войны.

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Украину погиб житель Харьковской области Павел Костенко. Жизнь военнослужащего оборвалась 11 января в Донецкой области - вблизи села Клещеевка Бахмутского района. Дома воина ждали жена, сыновья и внуки.

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