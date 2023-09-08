'Остались только ядерные угрозы': Зеленский назвал последний аргумент Путина

Президент РФ Владимир Путин снова может воспользоваться ядерным арсеналом в качестве инструмента дипломатического давления на Запад. Это один из возможных шагов в его стратегии.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", передает The Guardian. Глава Украины отметил, что диктатор может перемещать свое ядерное оружие из одного места в другое с целью оказания давления на Запад.

"Путину остался лишь один шаг: вселить страх на Западе своим ядерным оружием... Будут моменты, когда они будут перемещать свое ядерное оружие из одного места в другое, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты", – заявил президент.

В ходе обсуждения президент также отреагировал на критику, направленную в сторону контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодня наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для более эффективного развертывания контрнаступления требуется не только техническое обеспечение, но и наличие истребителей в арсенале.

"Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление", – пояснил лидер страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины двигается быстрее, чем новые санкции против России. Но чтобы освобождение наших территорий происходило быстрее, нужно, чтобы Украина получала от партнеров более мощного дальнобойного оружия.

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