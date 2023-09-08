'Украину должны слышать в мире': Зеленский анонсировал важный оборонный пакет для ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важном шаге для контрнаступления ВСУ. Глава государства анонсировал важный оборонный пакет.

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Об этом он рассказал в вечернем видеообращении 8 сентября. Зеленский рассказал об итогах Ялтинской европейской стратегии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень активный день сегодня, многие международные коммуникации – Украину должны слышать в мире, понимать. Общие эмоции – это всегда большой источник для большей поддержки", – заявил президент.

Также Зеленский рассказал об итогах Ялтинской европейской стратегии.

"Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиров на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И очень активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решения свободного мира, который должен защищать себя. И защитить!", – сказал президент.

Владимир Зеленский назвал три приоритета для достижения мира в Украине.

"Три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора России, реальные ограничения поставок террористам чипов и в целом микроэлектроники и последующая блокировка российского финансового сектора. Это санкционное наступление мира должно восстановиться", – заявил он.

Кроме того, в канун Дня спорта Зеленский встретился с сообществом наших спортсменов.

Он также анонсировал важное международное мероприятие.

"Провел сегодня и важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое планируем на ближайшее время – на этот сентябрь. Детали – чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет", – добавил глава государства.

Владимир Зеленский рассказал и об изменениях в оформлении шевронов.

"И еще одна. Шевроны. Ребята, наши бригады, которые я посещал недавно в Донецкой области, в Запорожской – ваши шевроны уже здесь, в кабинете, на досках. Я горжусь каждой нашей бригадой, каждым воином! Слава всем, кто дерется ради нашего государства! Я благодарю каждого и каждого, кто работает ради украинской силы! И всем, кто помогает нашим людям преодолевать это время, преодолевать последствия русского террора. Обязательно победим!", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины двигается быстрее, чем новые санкции против России. Но чтобы освобождение наших территорий происходило быстрее, нужно, чтобы Украина получала от партнеров более мощного дальнобойного оружия.

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