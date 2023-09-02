Остались жена и две дочери: во время вражеского обстрела погиб капитан полиции Руслан Фараонов. Фото

В субботу, 2 сентября, вследствие вражеского обстрела Сумской области погиб капитан полиции Руслан Фараонов. Следователю, фиксировавшему преступления РФ, было 32 года.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Жизнь Руслана оборвалась в городе Середина-Буда в тот момент, когда он вместе с коллегами документировал там последствия разрушений, вызванных предыдущими обстрелами российских войск.

Правоохранители попали под удар оккупантов, выполняя свою работу.

У капитана Руслана Фараонова осталась жена – женщина была его коллегой, она служит в ювенальной полиции. Вместе пара воспитывала двух дочерей 11 и 12 лет.

"Искренне соболезную семье погибшего. О семье непременно позаботятся", – заверил Клименко.

Он добавил, что приграничные районы Сумской области ежедневно находятся под огнем войск РФ. За прошедшую неделю было зафиксировано 187 вражеских обстрелов, в результате которых погибли три человека, а еще 16 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября с территории РФ захватчики из миномета обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района Сумщины. Под огонь попало авто энергетиков, двое работников получили ранения.

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