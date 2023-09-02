Оккупанты из миномета обстреляли авто энергетиков в Сумской области: двое раненых

Российская террористическая армия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской области. Под очередной вражеский огонь попала бригада энергетиков в городе Середина-Буда.

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В результате преступных действий россиян два человека получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Войска РФ осуществили обстрел 2 сентября около 10:30. С территории РФ захватчики произвели минометный обстрел города Середина-Буда Шосткинского района.

Снаряды попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". В результате обстрела двое работников получили ранения. Также была повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает убивать мирных жителей Украины. За сутки 1 сентября путинские войска убили жителей Херсонской и Донецкой областей. Враг выпустил по жилым кварталам десятки снарядов.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 1 сентября обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области. Под удар врага попала тракторная бригада на территории агропредприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине. Враг обстрелял территорию мясокомбината, снарядами задело и жилые дома.

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