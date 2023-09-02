Армия России убила гражданских на Херсонщине и Донбассе

Российская террористическая армия продолжает убивать мирных жителей Украины. За прошедшие сутки 1 сентября путинские войска убили жителей Херсонской и Донецкой областей.

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Враг выпустил по жилым кварталам десятки снарядов. Об этом сообщили главы областных военных администраций.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов. Всего оккупанты выпустили 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня Град". Также террористы атаковали мирных жителей с помощью авиации и БПЛА.

В областном центре зафиксировано прилеты шести российских снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и по территории агропредприятия в Херсоне.

В результате военных преступлений России в Херсонской области погибли два человека. Еще двое мирных жителей получили ранения.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 2 сентября около 01:30 вооруженные силы России произвели обстрел города Херсона. Вражеские снаряды попали вблизи жилых домов.

Осколочные ранения получили двое мирных жителей. Женщине оказана медицинская помощь на месте, а мужчина госпитализирован. Также повреждены дома и линия электропередачи. Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Также российские оккупанты продолжили терроризировать жителей Донецкой области. По информации главы ОВА Павла Кириленко, 1 сентября россияне убили жителя Донбасса в селе Шевченко. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские террористы убили в Донецкой области 1677 человек, еще 4064 получили ранения. При этом количество жертв среди мирных жителей в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 1 сентября обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области. Под удар врага попала тракторная бригада на территории агропредприятия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября Россия нанесла удар по Винницкой области. Вражеская ракета "Калибр", запущенная из акватории Черного моря, попала по одному из предприятий в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине. Враг обстрелял территорию мясокомбината, снарядами задело и жилые дома.

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