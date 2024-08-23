Остановил колонну российской техники в Гостомеле: в ГУР отсняли документальный фильм о Герое Украины Валерии Чибинееве

В Украине на День Независимости, в субботу, 24 августа, выйдет на экран документальный фильм "Каракурт", посвященный памяти Героя Украины подполковника Главного управления разведки Валерия Чибинеева. Разведчик погиб в начале полномасштабного вторжения, защищая Киевщину от оккупантов. Во время своего последнего боя он, вооруженный снайперской винтовкой, остановил российскую колонну на блокпосту в Гостомеле.

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Фильм покажут 24 августа в 21:30 в эфире "24 канала". Работа была создана в рамках проекта "Выдающиеся разведчики", накануне ее презентовали в "Укринформе", сообщила пресс-служба ГУР.

В ходе мероприятия также состоялся допремьерный показ документального фильма.

Валерий Чибинеев родился в Бердянске, рано лишился родителей. Вместе с младшим братом Романом вырос в местном интернате.

В подростковом возрасте Валерий избрал военную карьеру, учился в Запорожском лицее "Защитник", затем окончил Львовскую академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Всю свою жизнь он посвятил Украине. Воевал с оккупантами с 2014 года, сначала в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а затем – в ГУР.

В 2016 году был награжден Золотой Звездой Героя Украины во время торжеств по случаю Дня Независимости на Крещатике.

Полномасштабное вторжение Валерий встретил на Донбассе, откуда отправился на защиту Киева.

Интервью для фильма предоставили боевые побратимы и близкие люди, в том числе жена Екатерина.

"Он был человек сильный и волевой, но одновременно чувствительный и добрый. В фильме это раскрывается. [...] Этот фильм когда-то станет тем фрагментом к мозаике о личности отца моей дочери, и она обязательно его увидит", – сказала Екатерина во время презентации.

О том, что станет отцом, Валерий Чибинеев узнал, находясь на передовой обороне в Гостомеле 2 марта 2022 года, в преддверии последнего боя и дня рождения Валерия Чибинеева.

На сообщение жены о том, что через девять месяцев они станут родителями, смог ответить лишь: "Отлично!"

3 марта ему исполнилось 34 года. Вместе с "Каракуртом" в бою тогда находился офицер ГУР, Герой Украины "Философ".

"В этом бою он был вооружен снайперской винтовкой Barrett 50 калибра. Он разместился прямо на крыше остановки, занял огневую позицию. В бою он смог отстрелять около 100 бронебойных боеприпасов. Все российские БМД, остановленные на блокпосту в Гостомеле, имели пробоины именно от снайперской винтовки Валеры", – описал он в интервью для фильма детали последнего боя Валерия Чибинеева.

Валерий тогда лично уничтожил по меньшей мере девять российских БМД. Когда бронебойные снаряды закончились, защитник взял автомат и продолжил сражение с врагом на ближней дистанции как обычный стрелок.

В этом ожесточенном огневом столкновении Герой пал.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в Киеве предложили переименовать улицу Черниговскую в честь Валерия Чибинеева. Решение было реализовано в феврале 2024 года – улица получила название Братьев Чибинеевых. Брат Валерия Роман Чибинеев погиб 11 апреля 2019 года в бою на Приазовском направлении.

До полномасштабного вторжения в Бердянске, ныне временно оккупированного, почти на всех внешних носителях можно было увидеть социальную рекламу с фото Валерия Чибинеева. Местных жителей с билбордов призывали "быть как Валера".

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