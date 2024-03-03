Узнал, что станет отцом, и погиб: в ГУР вспомнили одного из лучших воинов ВСУ, который останавливал нашествие РФ под Гостомелем

Офицер Главного управления разведки Министерства обороны, Герой Украины Валерий Чибинеев в воскресенье, 3 марта, мог бы отметить свое 36-летие. Он погиб два года назад, в свой день рождения, в ожесточенном бою под Гостомелем, успев узнать, что станет отцом.

В память о Герое, всю свою жизнь посвятившему Украине, в ГУР рассказали его историю. 3 марта 2022 Валерию исполнилось 34 года.

В тот день он находился на передовой обороне Киева, и на сообщение жены о том, что через девять месяцев они станут родителями, смог ответить только: "Отлично!".

Натиск врага рос все больше. Возглавляемая Валерием группа снайперов выдвинулась на позиции под Гостомелем для прикрытия вступивших в бой с врагом добровольцев, рассказали в ГУР.

Валерий Чибинеев тогда лично уничтожил по меньшей мере девять российских боевых машин десанта.

"Когда у него закончились патроны к Barrett (крупнокалиберная винтовка. – Ред.), он перешел на автомат и продолжал уничтожать врага как обычный стрелок", – рассказал офицер военной разведки, близкий друг и побратим Валерия; который тогда вместе с ним вел бой.

3 марта 2022 года Валерий Чибинеев погиб в ожесточенном ближнем огневом столкновении.

Всю свою жизнь он посвятил матери-Украине, рассказали в ГУР. Родился 3 марта 1988 года в Бердянске. Рано потерял родителей, воспитывался в школе-интернате.

Герой защищал Родину с 2014 года, прошел самые горячие точки, включая Донецкий аэропорт, Лиман, Авдеевку.

"Ставл одним из лучших воинов-профессионалов в истории украинского войска. Отчеканенный доблестью чин Валерия – в нашей памяти навсегда. Вечная слава Герою Украины, офицеру-разведчику, снайперу, десантнику Валерию Чибинееву! Слава Украине!" – заявили в ГУР.

Жена Валерия Чибинеева после гибели мужа родила дочь Марту. Женщина говорит, что у нее будет отцовский характер – настойчивый и целеустремленный.

Родной брат Валерия Роман погиб тремя годами ранее на Донетчине. Ему было 29.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения решающими стали бои за международный аэропорт "Антонов" под Киевом, возле Гостомеля. РФ пыталась высадить там свой десант, чтобы штурмовать столицу Украины, но ВСУ сорвали планы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник ГУР с позывным "Философ" рассказал, что украинские защитники были подготовлены к наступлению. Начальник ГУР Кирилл Буданов поставил задачу помочь Нацгвардии, которая отвечала за охрану аэропорта, удержать его.

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