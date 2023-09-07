'Битва за Киев через Гостомель', или Как группа спецназа и нацгвардейцев остановила планы россиян по захвату столицы. Рассказ со слов офицера ГУР

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину сценариев развития событий было много, но все прогнозы Запада сводились к одному – РФ готовит военное нападение на Украину. Различались такие истории только датами и нюансами в трактовке "что будет делать здесь Россия" и "как быстро она захватит Украину".

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Пессимисты, или, как они считали себя тогда, реалисты, давали Украине три дня. Именно столько времени, по их мнению, могла продержаться наша страна перед оккупантом. Глядя на события под углом и через 560 дней войны, нам кажется, что во время таких разговоров в кабинете тихо улыбался главный разведчик Украины, рисуя в голове только ему известные схемы…

В канун Дня военной разведки Украины нам удалось пообщаться с действующим офицером ГУР. Тема разговора – "битва за Киев" в первый день войны, из-за которой рухнули планы оккупантов пройтись по Крещатику в так тщательно скрытой парадной форме.

Из того, что можно рассказывать, излагаем наш разговор в хронологическом порядке.

Двадцатые числа февраля 2022 года. Атмосфера в обществе напряжена, хотя большинство до конца не верит в большую войну. Даты нападения постоянно меняются, в СМИ перенасыщение заголовками с "фильтрационными лагерями", "сотнями тысяч военных РФ на границе вместе с крематориями для сжигания тел". По имеющейся информации у разведчиков, аэропорт "Антонов" в Гостомеле должен был стать штабом руководства оккупантов по захвату Киева.

21 февраля глава украинской разведки отправил туда группу для проверки обороноспособности. Как рассказал нам офицер, в то время охрану аэродрома осуществляли "три зенитчика ВСУ с двумя ПЗРК, военизированная охрана (ВОХР) и нацгвардейцы, которые там дислоцировались".

Почему так произошло? Ответ на вопрос придется еще искать. Но тогда, 21 февраля, Кирилл Буданов, глава ГУР, доложил на Банковую о сложившейся ситуации и о необходимости защиты аэропорта.

Если сложить вместе прогнозы, среди которых был как раз заход войск оккупантов через аэропорт в Гостомеле, и ситуацию на месте, то картина вырисовывалась достаточно негативная для Украины.

Буданов отправил в Гостомель спецгруппу, и опытные бойцы, ориентировочно количеством в 50 спецназовцев, усилили молодых нацгвардейцев. Стоит отметить, что профессиональные военные хотя и готовились к вторжению, но нацеливались на работу как партизанские отряды. Ситуация изменилась с первыми выстрелами, и спецназ приступил к выполнению задач в качестве регулярного войска.

Итак, с первыми запусками ракет по Украине началась паника не только среди гражданских, но и своеобразный хаос среди военных на местах. Ситуация требовала четких приказов, слаженных действий и боевого настроения. Пока из Киева и области массово тянулись вереницы автомобилей с гражданскими, в Гостомеле группа ГУР занимала позиции.

В это время в ангаре ждал своей трагической судьбы самый большой самолет в мире – "Мрия". По словам офицера ГУР, о его передислокации речь шла еще 21 февраля. Но Михаил Харченко, уже бывший руководитель "Авиалиний Антонова" (которому 5 апреля 2023 года было объявлено подозрение в служебной халатности из-за уничтожения самолета АН-225 и который, предположительно, находится в Германии. – Ред.), отвечал, что ремонт нужно закончить (ориентировочно планировалось на 24-25 февраля) и только тогда выводить. Был еще шанс поднять "Мрию" с первыми ударами ракет, но ни тогдашний руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев, ни упомянутый Харченко такое решение не приняли.

В это время в СМИ появляются сообщения о воздушном десанте на Гостомель. Все как и прогнозировалось: аэропорт должен был стать плацдармом для высадки и похода на Киев.

В районе полудня 24 февраля курс на аэродром взяла группа из 10 Ка-52, которые по 5 по обе стороны сопровождали около двух десятков Ми-17. Им противостояли нацгвардейцы, вооруженные стрелковым оружием, несколькими зенитками и БТР с пулеметом, и спецназовцы, которые вместе готовились принять бой.

Как рассказывает офицер ГУР, после запланированной успешной высадки десанта из первой группы дальше шла вторая – 12 Ил-76 с профессиональными военными на борту, а также со средней и тяжелой техникой плюс артиллерия. Помешать высадке на взлетной полосе смогли именно спецназ ГУР и нацгвардейцы, которые приняли бой, а также блокировали полосу автомобилями.

25 февраля украинский Генштаб по состоянию на 10 часов утра отчитался, что все Ил-76 совершили посадку в Гомеле (Беларусь) и планируют пешее мероприятие на территорию Украины. Десанту же из первой группы, которому тоже не удалось сесть в Гостомеле, сразу не повезло. Кто-то смог высадиться в "зеленке" и, не зная территории, попадал под огонь украинских военных. Кто-то был уничтожен еще на подлете. И это из имеющегося минимального вооружения. Офицер ГУР добавляет, что знаменитые "стингеры", "энлавы" и "джавелины" подвезли под вечер 24 февраля и военные в ожидании россиян, "на колене" изучали работу ПТРК и ПЗРК.

Бой был принят, планы врага сорваны, выиграно такое ценное время, которое позволило наладить действия между подразделениями, подвезти вооружение. Именно проницательность и правильная интерпретация информации помогли Кириллу Буданову отвести опасность в первые часы российской агрессии и спасти Киев от захвата.