Остановили вражеские эшелоны: партизаны 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге под Мелитополем

Украинские партизаны совершили очередную успешную диверсию на временно оккупированной территории Украины. Они парализовали движение на железной дороге в Мелитопольском районе Запорожской области.

Остановившиеся военные эшелоны врага уничтожили Силы обороны. Подробности сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В движении заявили, что помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.

"Агенты "Атеш" провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. Ночью был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги", – отмечено в сообщении.

Вследствие диверсии движение военных эшелонов врага остановилось. И тут в дело вступили Силы обороны.

"Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, блокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины (СОУ) смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар", – рассказали в "Атеш".

В движении добавили, что уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало снабжение российских оккупационных войск на Херсонском и части Запорожского направления.

"Нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках. "Атеш" доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги — это зона нашей ответственности!" – заявили участники сопротивления.

Как писал OBOZ.UA, ранее партизаны разоблачили координаты завода "Стрела" в Оренбурге, где производят ракеты "Оникс". Они передали Силам обороны данные о точном расположении производственных цехов и складов готовой продукции предприятия.